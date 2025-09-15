Grève du 18 septembre : les autorités s'attendent à une forte participation et des centaines de radicaux dans les différents cortèges

Les autorités s'attendent à une mobilisation plus importante pour la journée d'action intersyndicale, prévue ce jeudi 18 septembre, que lors du mouvement «Bloquons tout» du 10 septembre dernier. Plusieurs centaines de manifestants radicaux devraient être présentes dans les cortèges des grandes villes.

Une semaine après la mobilisation du 10 septembre du mouvement «Bloquons tout», la journée d'action intersyndicale de ce jeudi s'annonce plus inquiétante pour les services de renseignement, en raison de plusieurs centaines de manifestants radicaux attendues dans les cortèges des grandes villes.

Les autorités ont évoqué une «menace hybride», à savoir des actions coups de poing prévues dès la veille au soir ou tôt le matin, une partie syndicale formée de cortèges traditionnels et une séquence «plus politique» menée notamment par des militants de La France insoumise (LFI).

Quarante cortèges sont déjà déclarés, tandis que d'autres devraient encore l'être d'ici jeudi. Les services ont estimé que la participation pourrait dépasser 400.000 personnes, nettement supérieure au 200.000 comptabilisées par le ministère de l'Intérieur la semaine précédente.

«entre 150 et 300 éléments radicaux de type Black Bloc»

À Paris, les prévisions oscillent entre 30.000 et 60.000 manifestants, et jusqu'à 100.000 dans le Grand Ouest. Les points sensibles pour les forces de l'ordre restent, outre Paris, les villes de Rennes, Nantes, Toulouse, Dijon, Lyon, Montpellier et Bordeaux.

Selon les services, «entre 150 et 300 éléments radicaux de type Black Bloc» pourraient se joindre aux manifestations dans les grandes villes. Ils ont également noté une «montée en tension des discours», certains présentant une «tonalité insurrectionnelle», suscitant des craintes de débordements.

En prévision de cette journée qui s'annonce mouvementée, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a présidé ce lundi une réunion de travail en présence des préfets ainsi que des responsables de forces de l'ordre.

À l'instar du 10 septembre, le dispositif de sécurité se composera de près de 80.000 policiers et gendarmes accompagnés, appuyés par les engins blindés Centaure de la gendarmerie et des canons à eau, selon des participants à cette réunion interrogés par l'AFP.

Dans la capitale, les lieux emblématiques du pouvoir comme l'Élysée, Matignon, l'Assemblée nationale ou le Sénat bénéficieront d'une protection renforcée, comme lors de chaque journée d'action d'envergure.