«Je n'ai pas souvenir que vous ayez demandé aux mairies d'afficher les portraits des otages à Gaza» : le président du CRIF répond à Olivier Faure qui veut voir le drapeau de la Palestine devant les mairies le 22 septembre

Ce dimanche, le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a encouragé les mairies françaises à faire flotter le drapeau palestinien le 22 septembre prochain, jour qui devrait voir la France reconnaître un Etat palestinien. Un message qui n'a pas manqué de faire réagir le président du CRIF Yonathan Arfi, dénonçant une «surenchère» et un manque de considération des otages à Gaza.

Une passe d'armes. Après les heurts survenus lors de l'arrivée de la célèbre course cycliste espagnole La Vuelta, sur fond d'importation de conflit à Gaza, Olivier Faure s'est fendu d'un tweet sur le réseau social X dans lequel il incite les mairies françaises à arborer le drapeau palestinien le 22 septembre prochain.

«Le 22 septembre, quand la France reconnaîtra enfin l’État palestinien, faisons flotter le drapeau palestinien sur nos mairies», a écrit le Premier secrétaire du Parti socialiste.

Une proposition immédiatement dénoncée par Yonathan Arfi, président du CRIF. Dans un tweet, ce dernier a vivement reproché à Olivier Faure de ne pas avoir montré un même élan pour les otages toujours retenus par le Hamas à Gaza. «Je n'ai pas souvenir que vous ayez demandé aux mairies d'afficher les portraits des otages retenus à Gaza. Ni les drapeaux du Sud-Soudan ou du Kosovo quand la France les a reconnus», s'est il étonné.

Pour Yonathan Arfi, qui s'est également indigné ces derniers jours face au boycott de plusieurs universitaires français dans le cadre d'un colloque sur l'histoire des juifs de France, «la France a besoin d'apaisement, pas de surenchère démagogique et clientéliste».

Si la gauche salue la future reconnaissance d'un Etat palestinien, une importante partie de la communauté juive et de nombreux élus craignent qu’elle accentue l'antisémitisme en France.

A l'échelle internationale, il y a quelques jours, l'ONU a voté en large majorité pour la «déclaration de New York» visant à reconnaître un État palestinien, mais sans le Hamas. De son côté, Israël fustige une résolution «honteuse» qui pousserait les terroristes palestiniens à la guerre.