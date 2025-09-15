Joel Aviragnet, Océane Godard, Sophie Pantel… Ces députés socialistes Macron-compatibles qui pourraient ne pas censurer le gouvernement

Alors que Sébastien Lecornu continue ses consultations afin de composer le gouvernement le plus consensuel possible et éviter la censure, certains socialistes pourraient accorder un sursis au Premier ministre, moyennant certaines conditions.

S’ils ne rentreront pas au gouvernement, les socialistes semblent partagés quant à la position à adopter à l’encontre de Sébastien Lecornu.

Depuis sa nomination, le Premier ministre a multiplié les consultations et rencontrera même le Premier secrétaire du parti socialiste Olivier Faure ce mercredi. Si le PS n’entend pas travailler au côté de l’ancien ministre des Armées, certains de ses députés pourraient toutefois refuser, au moins un temps, de le censurer.

Une vingtaine de députés PS, sur les 66 dont dispose le groupe à l’Assemblée nationale, seraient considérés comme «Macron-compatibles».

Selon nos confrères de La Tribune, on retrouve notamment les parlementaires Arnaud Simion et Joël Aviragnet, proches de Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Mais aussi Océane Godard, élue de Côte-d’Or et proche de François Rebsamen, ministre sous François Bayrou, et Sophie Pantel, députée de Lozère, en ligne directe avec Bercy.

François Hollande appelle à un compromis

Alors que certaines formatins ont déjà assuré qu’elles censureraient Sébastien Lecornu dès qu’elles en auraient l’occasion, une partie du PS souhaite adopter une stratégie différente. Ce dimanche, l’ancien président François Hollande a invité le Premier ministre à négocier avec les socialistes.

«Il faut que le Premier ministre discute, et change l'orientation qui est suivie depuis déjà plusieurs années et qu'il le fasse avec la seule opposition qui est prête à entrer dans cette négociation : les socialistes», a affirmé l'actuel député de Corrèze.

Dans un entretien accordé parallèlement au Figaro, François Hollande a mis la pression sur Sébastien Lecornu, en assurant que s'il ne parvenait pas à trouver un compromis avec le PS, il n'y aurait «pas d'autre option que la dissolution».

Parmi ces conditions, l'ancien président a exigé «une contribution pour les grandes fortunes». «On comprendrait mal que ceux qui ont eu l'enrichissement le plus grand ces dernières années ne participent pas à l'effort collectif», a-t-il justifié.