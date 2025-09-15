Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Le 22 septembre, faisons flotter le drapeau palestinien sur nos mairies» : tout comprendre à la polémique suscitée par Olivier Faure

Olivier Faure a proposé d'ériger un drapeau palestinien devant chaque mairie le 22 septembre prochain, jour de Roch Hachana, le Nouvel an juif. [Ian LANGSDON / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La proposition du Premier secrétaire du PS Olivier Faure d’ériger des drapeaux palestiniens sur le fronton des mairies, le 22 septembre prochain, a été vivement dénoncée par la communauté juive et nombre de politiques parmi lesquels Bruno Retailleau. 

Une sortie qui passe très mal. Ce lundi, le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a appelé à faire flotter le drapeau palestinien sur les mairies le 22 septembre, date à laquelle la France doit reconnaître l’Etat palestinien. 

Cependant, cette proposition a vivement indigné plusieurs représentants de la communauté juive, faisant remarquer au patron du PS que cette date coïncidait cette année avec Roch Hachana, le Nouvel an juif.

Afin de tenter d’éviter toute montée des tensions, Olivier Faure a répondu aux accusations à son encontre. «Tant que vous penserez que vous ne pouvez fêter le nouvel an juif et le l’an 1 d’un Etat palestinien, vous ne sèmerez que la haine, le désespoir et la mort», a-t-il écrit sur X, en répondant a l'ancien journaliste franco-israélien Julien Bahloul. 

Une réponse une nouvelle fois très contestée. «Un exemple flagrant de l’essentialisation des juifs et de cette haine d’Israël qui se transforme sous nos yeux en de l’antisémitisme», a jugé Elie Korchia, président du Consistoire Central de France.

De son côté, l’association «Nous vivrons», créée après le 7 octobre 2023, a accusé le responsable socialiste de «participer à la banalisation de l'antisémitisme», tandis qu'Anne-Sophie Sebban-Bécache, vice-présidente Europe de l'American Jewish Committee, a dénoncé des propos «odieux». 

Bruno Retailleau rappelle le principe de neutralité

La proposition d’Olivier Faure a également été dénoncée par Bruno Retailleau ce lundi. «Je rappelle à Olivier Faure que la justice administrative a ordonné récemment, et à plusieurs reprises, le retrait de drapeaux palestiniens du fronton de mairies, au motif qu'ils portaient gravement atteinte au principe de neutralité des services publics», a réagi le ministre de l’Intérieur démissionnaire.

Sur le même sujet «Je n'ai pas souvenir que vous ayez demandé aux mairies d'afficher les portraits des otages à Gaza» : le président du CRIF répond à Olivier Faure qui veut voir le drapeau de la Palestine devant les mairies le 22 septembre Lire

Pour rappel, si la gauche salue la future reconnaissance d’un Etat palestinien, une importante partie de la communauté juive et de nombreux élus craignent qu’elle accentue l’antisémitisme en France.

PolitiquePalestineAntisémitismeOlivier Faure

À suivre aussi

Municipales 2026 : dans six mois jour pour jour, les Français appelés aux urnes
Chute de François Bayrou : qui sont les trois ministres qui sont tombés en même temps que lui ?
Joel Aviragnet, Océane Godard, Sophie Pantel… Ces députés socialistes Macron-compatibles qui pourraient ne pas censurer le gouvernement

Ailleurs sur le web

Dernières actualités