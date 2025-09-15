«Le 22 septembre, faisons flotter le drapeau palestinien sur nos mairies» : tout comprendre à la polémique suscitée par Olivier Faure

La proposition du Premier secrétaire du PS Olivier Faure d’ériger des drapeaux palestiniens sur le fronton des mairies, le 22 septembre prochain, a été vivement dénoncée par la communauté juive et nombre de politiques parmi lesquels Bruno Retailleau.

Une sortie qui passe très mal. Ce lundi, le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a appelé à faire flotter le drapeau palestinien sur les mairies le 22 septembre, date à laquelle la France doit reconnaître l’Etat palestinien.

Cependant, cette proposition a vivement indigné plusieurs représentants de la communauté juive, faisant remarquer au patron du PS que cette date coïncidait cette année avec Roch Hachana, le Nouvel an juif.

Afin de tenter d’éviter toute montée des tensions, Olivier Faure a répondu aux accusations à son encontre. «Tant que vous penserez que vous ne pouvez fêter le nouvel an juif et le l’an 1 d’un Etat palestinien, vous ne sèmerez que la haine, le désespoir et la mort», a-t-il écrit sur X, en répondant a l'ancien journaliste franco-israélien Julien Bahloul.

Une réponse une nouvelle fois très contestée. «Un exemple flagrant de l’essentialisation des juifs et de cette haine d’Israël qui se transforme sous nos yeux en de l’antisémitisme», a jugé Elie Korchia, président du Consistoire Central de France.

De son côté, l’association «Nous vivrons», créée après le 7 octobre 2023, a accusé le responsable socialiste de «participer à la banalisation de l'antisémitisme», tandis qu'Anne-Sophie Sebban-Bécache, vice-présidente Europe de l'American Jewish Committee, a dénoncé des propos «odieux».

Bruno Retailleau rappelle le principe de neutralité

La proposition d’Olivier Faure a également été dénoncée par Bruno Retailleau ce lundi. «Je rappelle à Olivier Faure que la justice administrative a ordonné récemment, et à plusieurs reprises, le retrait de drapeaux palestiniens du fronton de mairies, au motif qu'ils portaient gravement atteinte au principe de neutralité des services publics», a réagi le ministre de l’Intérieur démissionnaire.

Pour rappel, si la gauche salue la future reconnaissance d’un Etat palestinien, une importante partie de la communauté juive et de nombreux élus craignent qu’elle accentue l’antisémitisme en France.