Municipales 2026 : dans six mois jour pour jour, les Français appelés aux urnes

Il reste exactement six mois avant le premier tour des élections municipales de 2026, dont le premier tour aura lieu le 15 mars prochain. Un scrutin très attendu par les formations politiques qui se sont déjà mises en ordre de bataille.

Le compte à rebours est lancé. Dans six mois jour pour jour, les Français vont se rendre aux urnes pour le premier tour des élections municipales 2026. Un scrutin d’une grande importance dans un contexte politique instable.

Après les municipales 2020, en plein cœur de la pandémie mondiale du Covid-19, les élections de 2026 promettent d’être tout aussi palpitantes. En effet, la France traverse une période d’instabilité politique sans précédent depuis le début de la Ve République.

Sans majorité claire, l’Assemblée nationale est divisée et les gouvernements se succèdent à grande vitesse. Les municipales vont donc revêtir un enjeu particulier pour les formations politiques qui se serviront des résultats pour préparer l’après Emmanuel Macron et la présidentielle de 2027.

UN nouveau système mis en plac pour Paris, Marseille et Lyon

Ces élections municipales seront également les premières depuis l’adoption de la réforme PLM (Paris, Lyon, Marseille), validée le 7 août dernier par le Conseil constitutionnel, et qui instaure un nouveau scrutin pour les trois plus grandes villes de France.

Pour rappel, avec l’ancien système, les électeurs de ces villes votaient dans leur arrondissement pour une liste de conseillers dont les premiers noms siégeaient ensuite au conseil municipal global et élisaient indirectement le maire.

La réforme adoptée a donc pour but d’aligner le mode de scrutin de Paris, Lyon et Marseille sur les autres villes et donc de permettre aux électeurs de voter directement pour leur maire.

Ascension du RN et division de la gauche

Autre point d’intérêt de ce rendez-vous politique, la montée du Rassemblement national. Le parti de Marine Le Pen, qui a réalisé un très bon score lors des législatives partielles de juin 2024, rêve déjà de mettre la main sur les grandes villes de France.

Parmi elles, la ville de Toulon (Var) où la députée RN Laure Lavalette souhaite ravir la mairie à l’actuelle maire sans étiquette, Josée Massi. Par ailleurs, bien ancrée nationalement dans le nord et le sud-est du pays, le RN va tenter d’y gagner le plus de communes.

À gauche, les municipales vont rimer avec luttes fratricides. Pourtant unis sous la bannière du Nouveau Front populaire (NFP), le Parti socialiste, la France insoumise, les Écologistes et le Parti communiste vont faire bande à part dans la plupart des villes, ce qui risque de fragiliser les résultats de la gauche.

Les écologistes seront aussi particulièrement scrutés. Après la vague verte de 2020, où ils avaient remporté Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Poitiers ou Grenoble, ils avaient su s’imposer comme une force politique de premier plan, mais, aujourd'hui, leur sort apparaît bien incertain.

Les partis politiques et leurs candidats ont donc encore six mois pour convaincre les électeurs de voter pour eux. Pour rappel, le premier tour aura lieu le 15 mars et le second le 22 mars.