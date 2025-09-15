Nouveau gouvernement : Sébastien Lecornu annonce la suppression des avantages «à vie» des anciens membres du gouvernement

Ce lundi 15 septembre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé avoir procédé à la suppression des avantages «à vie» des anciens membres du gouvernement, qui sera effective dès le 1er janvier 2026.

Sébastien Lecornu veut que le gouvernement montre l'exemple. Ce lundi 15 septembre, sur X, le Premier ministre a officialisé la mise en place de la suppression des avantages «à vie» des anciens membres du gouvernement.

C’est fait : les avantages « à vie » des anciens membres du Gouvernement seront supprimés dès le 1er janvier 2026.



S’il est normal que la République protège les personnes faisant l’objet de menaces, il n’est en revanche pas concevable qu’ils puissent bénéficier d’avantages à vie… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) September 15, 2025

Il écrit : «C’est fait : les avantages "à vie" des anciens membres du gouvernement seront supprimés dès le 1er janvier 2026». Ces nombreuses aides offertes aux anciens pensionnaires des différents gouvernements représentent des millions d'euros de dépense chaque année. A eux seuls, les anciens Premiers ministres représentent un coût évalué à 4,4 millions d'euros annuel.

Une mesure déjà évoquée par Michel Barnier et François Bayrou

Le Premier ministre en place explique : «S’il est normal que la République protège les personnes faisant l’objet de menaces, il n’est en revanche pas concevable qu’ils puissent bénéficier d’avantages à vie en raison d’un statut temporaire. La protection policière ne sera accordée aux anciens Premiers ministres et ministres de l’intérieur que pour une durée limitée, et reconduite en fonction de la réalité du risque. Tous les autres moyens mis à disposition des anciens Premiers ministres à vie le seront dorénavant pour une durée limitée». Cette durée n'est pour l'heure, pas connue.

Sébastien Lecornu avait déjà annoncé vouloir montrer l'exemple, lors d'un entretien à plusieurs titres de presse régionale, vendredi 12 septembre. Il expliquait vouloir «mettre fin aux derniers privilèges qui sont encore accordés “à vie” à certains anciens membres du gouvernement».

Une mesure déjà proposée par certains de ses prédécesseurs, comme Michel Barnier, qui appelait à un «train de vie de l’État plus sobre, plus simple» ou encore, François Bayrou, qui voulait limiter les «situations d’avantages indus, excessifs».