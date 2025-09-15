Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Paul Watson : le militant écologiste chahuté à la Fête de l'Humanité et qualifié d'«écofasciste»

La Fête de l'Humanité se tenait cette année du 12 au 14 septembre. [Ian LANGSDON / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce week-end, lors de la traditionnelle Fête de l'Humanité, Paul Watson, fondateur de l'ONG Sea Shepherd a été particulièrement chahuté. Sa présence a provoqué la colère de plusieurs collectifs écologistes, qui réclamaient sa déprogrammation, certains allant jusqu'à le qualifier d'«écofasciste». 

«Paul Watson n’est pas un camarade !». Ces mots ont résonné de longues minutes ce samedi après-midi côté du Plessis-Pâté, en Essonne, où se tenait l'édition 2025 de La Fête de l'Humanité. 

Alors que le militant écologiste de 74 ans s’apprêtait à monter sur la scène de l'Agora, invité à prendre la parole dans le cadre d'un débat sur l'immigration, de nombreux opposants ont perturbé la séquence à coups de cris et de chants. 

La remise en question de la présence du fondateur de l'organisation internationale maritime vouée à la protection des écosystèmes marins et de la biodiversité, Sea Sheperd, était attendue et redoutée par les organisateurs.

Accusé de favoriser l'environnement au détriment de l’humanité

Différentes ONG telles que Youth for Climate Paris avaient ouvertement demandé sa déprogrammation au préalable, qualifiant entre autres «d’écofasciste» celui qui avait été arrêté en juillet 2024 au Groenland par les autorités danoises, faisant l'objet d’un mandat d’arrêt international émis par le Japon, pour des soupçons de dommages et blessures.

Le capitaine canado-américain, d'abord militant chez Greenpeace dans les années 1970, est accusé par une partie des écologistes de favoriser la protection de l’environnement au détriment de l’humanité, en faisant preuve d’une politique souvent jugé comme autoritaire.

Sur le même sujet «Je n'ai pas souvenir que vous ayez demandé aux mairies d'afficher les portraits des otages à Gaza» : le président du CRIF répond à Olivier Faure qui veut voir le drapeau de la Palestine devant les mairies le 22 septembre Lire

Durant son intervention, le militant rendu célèbre pour ses sauvetages de baleine a tenu à préciser qu’il n’était pas «anti-immigration», comme on peut l'entendre, et que sa priorité restait l'épineuse question des océans face au réchauffement climatique. 

Fête de l'humanitéGaucheÉcologiePolitique

À suivre aussi

Fête de l’Humanité : la gauche divisée se retrouve pour trois jours d’échanges et un programme chargé

Ailleurs sur le web

Dernières actualités