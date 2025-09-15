Paul Watson : le militant écologiste chahuté à la Fête de l'Humanité et qualifié d'«écofasciste»

Ce week-end, lors de la traditionnelle Fête de l'Humanité, Paul Watson, fondateur de l'ONG Sea Shepherd a été particulièrement chahuté. Sa présence a provoqué la colère de plusieurs collectifs écologistes, qui réclamaient sa déprogrammation, certains allant jusqu'à le qualifier d'«écofasciste».

«Paul Watson n’est pas un camarade !». Ces mots ont résonné de longues minutes ce samedi après-midi côté du Plessis-Pâté, en Essonne, où se tenait l'édition 2025 de La Fête de l'Humanité.

Alors que le militant écologiste de 74 ans s’apprêtait à monter sur la scène de l'Agora, invité à prendre la parole dans le cadre d'un débat sur l'immigration, de nombreux opposants ont perturbé la séquence à coups de cris et de chants.

L'édito de Paul Sugy : «La gauche se déchire à la fête de l'Huma» pic.twitter.com/QAfZhHPF0E — CNEWS (@CNEWS) September 15, 2025

La remise en question de la présence du fondateur de l'organisation internationale maritime vouée à la protection des écosystèmes marins et de la biodiversité, Sea Sheperd, était attendue et redoutée par les organisateurs.

Accusé de favoriser l'environnement au détriment de l’humanité

Différentes ONG telles que Youth for Climate Paris avaient ouvertement demandé sa déprogrammation au préalable, qualifiant entre autres «d’écofasciste» celui qui avait été arrêté en juillet 2024 au Groenland par les autorités danoises, faisant l'objet d’un mandat d’arrêt international émis par le Japon, pour des soupçons de dommages et blessures.

Le capitaine canado-américain, d'abord militant chez Greenpeace dans les années 1970, est accusé par une partie des écologistes de favoriser la protection de l’environnement au détriment de l’humanité, en faisant preuve d’une politique souvent jugé comme autoritaire.

Durant son intervention, le militant rendu célèbre pour ses sauvetages de baleine a tenu à préciser qu’il n’était pas «anti-immigration», comme on peut l'entendre, et que sa priorité restait l'épineuse question des océans face au réchauffement climatique.