Vents violents : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mardi 16 septembre, Météo-France a placé 3 départements en alerte jaune pour vents violents. 

Le vent va secouer les côtes du nord de la France. Des rafales allant jusqu'à 100 km/h sont en effet annoncées dans trois départements des Hauts-de-France pour la journée de ce mardi.

© Météo-France

Les trois départements concernés par cette vigilance sont la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord.

Les vents violents devraient sévir dans la nuit de ce lundi à mardi, avant de s'atténuer au tout début de la journée. Il faudra redoubler de vigilance, notamment près des forêts, sur les littoraux et en mer.

Aucune autre alerte n'a été mise en place par Météo-France.

