Vents violents : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Par CNEWS
Publié le

Dans son bulletin émis ce lundi à 6h, Météo-France a placé 6 départements en vigilance jaune pour des risques de vents violents au cours de la journée du lundi 15 septembre.

Le vent se renforce dans le Nord de la France. Météo-France a placé 6 départements en vigilance jaune pour des risques de vents violents au cours de la journée de lundi.

Prévisions du lundi 15 septembre ©Météo-France

Il y aura notamment de forts coups de vent sur le côtier entre la Seine-Maritime et le Pas-de-Calais. Les quatre autres départements concernés sont la Manche, le Calvados, la Somme et le Nord.

De la pluie est attendue dans l’après-midi à Lille et à Amiens. Les maximales ne devraient pas dépasser les 18 °C.

Météo-FranceMétéovents violents

