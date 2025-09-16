APL : voici les 2 catégories d’étudiants qui pourraient ne plus avoir accès à cette aide au logement

Selon certaines sources, le budget 2026 élaboré par François Bayrou contiendrait des mesures d'économie visant les étudiants. Certains pourraient notamment être privés d'APL.

L'heure est à l'économie dans le cadre du budget 2026 et certaines mesures pourrait avoir un impact sur le quotidien des étudiants. L'un des articles du projet de loi finances élaboré par l'ex-Premier ministre François Bayrou suggère en effet de «resserrer les conditions d'accès aux aides personnelles au logement» (APL), excluant certains profils des bénéficiaires.

D'après Les Echos, les étudiants étrangers mais aussi ceux rattachés aux 20% des foyers fiscaux les plus aisés pourraient ne plus y avoir accès. Sachant que, d'après l'Insee, ce seuil est franchi à partir de 3.119 euros de revenus par mois pour une personne seule et 4.679 euros mensuels pour les couples.

Lors d'une conférence de presse ce mardi 16 septembre, l'ancienne ministre du Logement Emmanuelle Cosse, désormais présidente de l'Union sociale pour l'habitat (USH), a dit ne pas être «étonnée» par une telle proposition.

300 millions d'euros économisés ?

Selon Capital, elle a rappelé que les APL avait été supprimées en octobre 2016 pour les étudiants rattachés au foyer fiscal de parents redevables de l'impôt sur la fortune (ISF). Après la suppression de cet impôt en 2018, le gouvernement avait fait le choix d'exclure des APL les étudiants dont les parents payaient l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).

En excluant cette fois-ci ceux rattachés aux 20% des foyers fiscaux les plus aisés, mais aussi les étudiants étrangers, le gouvernement peut espérer économiser 300 millions d'euros, sur un coût total de 15,6 milliards en 2023. Pour l'heure, Bercy n'a toutefois pas confirmé ce projet.

Sachant que «les Crous (centres régionaux des œuvres universitaires et sociales) ont énormément de logements pour les étudiants étrangers» et que «les bailleurs sociaux aussi en logent beaucoup», Emmanuelle Cosse a souligné le fait qu'une telle mesure n'aurait sans doute pas le même impact sur les deux publics visés.