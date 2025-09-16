«C'est notre quotidien depuis 2000» : la colère des habitants du 19e arrondissement de Paris face à l'installation de campements de migrants

Dans le 19e arrondissement de Paris, la présence d'une centaine de tentes de migrants perturbe le quotidien des riverains depuis vingt-cinq ans. Et le démantèlement d'un précédent campement au même endroit en mai dernier n'a pas arrangé la situation.

Une situation préoccupante. Depuis des années, des migrants installent régulièrement leurs tentes en plein cœur du 19e arrondissement de Paris, sous les stations de métro Colonel Fabien et Jaurès, causant d'importants désagréments pour les riverains.

«Nous sommes chaque jour confrontés à de la saleté près des écoles, de l'insalubrité, de l'insécurité, des introductions de personnes dans les parkings et de la prostitution», a listé Véronique Chartier, membre du collectif 19 et vice-présidente de l'Union parisienne à CNEWS.

À ces difficultés s'ajoutent le trafic de drogue et les violences entre les différents campements de migrants. «Nous avons ces problématiques-là depuis au moins 2000, c'est notre quotidien», a déploré Véronique Chartier.

Et l'évacuation d'un précédent camp occupé par 250 personnes en mai dernier après de nombreux appels à l'aide des associations de riverains n'a pas amélioré la situation.