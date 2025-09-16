Gaza : la France dénonce la «campagne destructrice» d’Israël, «sans logique militaire»

La France a condamné l'offensive terrestre lancée mardi par l'armée israélienne à Gaza-ville, appelant le gouvernement à «mettre fin à cette campagne destructrice, qui n’a plus de logique militaire», dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Ce mardi, par l’intermédiaire d’un communiqué du Quai d’Orsay, la France a condamné l’offensive terrestre, lancée par l’armée israélienne à Gaza-ville.

Soulignant le «contexte humanitaire et sanitaire d'une gravité extrême marqué par la famine, l'absence d’accès aux biens de première nécessité et aux soins d’urgence», Paris a de nouveau appelé Israël à «lever immédiatement toutes les restrictions imposées à l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza», et à «reprendre au plus vite les négociations en vue d’un cessez-le-feu et de la libération de tous les otages».

L’ONU dénonce «un carnage»

L'armée israélienne a lancé mardi à Gaza-ville une offensive terrestre majeure visant à éliminer le Hamas, s'attirant de nombreuses condamnations à l'international dont celle de l'ONU qui a dénoncé un «carnage».

A Genève, une commission d'enquête mandatée par les Nations unies a accusé pour la première fois Israël de commettre un «génocide» dans la bande de Gaza, mettant en cause le Premier ministre Benjamin Netanyahou et d'autres responsables. Israël a rejeté un «rapport mensonger».

Israël semble «déterminé à aller jusqu'au bout», a jugé le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, déplorant une situation «moralement, politiquement et légalement intolérable» à Gaza.