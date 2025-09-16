Grève du 18 septembre : métros 5, 8, 12, RER A et B... Le trafic s'annonce très perturbé ce jeudi, selon la RATP

Le trafic des métros et des RER A et B promet d'être très délicat ce jeudi 18 septembre, a fait savoir la RATP ce mardi 16 septembre à deux jours des grèves. Ces dernières s'annoncent donc particulièrement suivies et promettent des perturbations importantes.

La pagaille sur de nombreuses lignes. La RATP a annoncé ce mardi que le trafic sera très fortement perturbé dans les transports en communs franciliens ce jeudi 18 septembre, en raison de la mobilisation sociale.

Dans le détail, seules trois lignes de métro fonctionneront normalement, les 1, 4 et 14, toutes automatiques.

Autrement, il sera très délicat, et uniquement assuré aux heures de pointes pour les suivantes : 2, 3, 3bis, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9, 10, 11, 12 et 13.

RER A et B

Concernant les RER, la circulation des trains sera également très bouleversée sur les lignes A et B. Pour cette dernière, l'interconnexion sera toutefois maintenue à Gare du Nord.

[#MouvementSocial] ⚠️ À la suite d’un préavis appelant à un mouvement social interprofessionnel le jeudi 18 septembre, la #RATP prévoit un trafic perturbé sur l’ensemble de son réseau.

Les voyageurs qui en ont la possibilité sont invités à privilégier le télétravail ou à différer… pic.twitter.com/D4vlPf1YUh — RATP Group (@RATPgroup) September 16, 2025

Dans le bus, les usagers risquent également d'être en délicatesse avec l'offre puisque la grève s'étendra sur le réseau, avec des lignes fermées.

Tramway

Pour le tramway, les conditions seront différentes selon les lignes. Dans le détail, le trafic sera normal ou quasi normal sur les lignes T1, T2, T3a, T3b ou encore T6.



Il sera toutefois bien compliqué de progresser sur les lignes T5, T7 et T8 du tramway, a assuré la RATP.