Lozère : un référent à l’éducation affective suspendu après la découverte d'une ancienne condamnation pour pédopornographie

Un conseiller pédagogique lozérien condamné en 2011 pour détention de fichiers pédopornographgiques a été suspendu de ses nouvelles fonctions. L'Académie de Montpellier avait récemment chargé cet ancien directeur d'école de former des enseignants à la vie affective et relationnelle (EVAR).

Une affaire qui a suscité l'indignation. Face à la nomination d'un conseiller pédagogique anciennement condamné pour détention de fichiers pédopornographgiques dans la circonscription de Marvejols, de nombreux parents d'élève ont élevé la voix pour déplorer une situation honteuse.

Comme le rapportent certains médias locaux, notamment ICI Gard Lozère, ce conseiller pédagogique a reçu l'ordre de former plusieurs professeurs à l'éducation à la vie affective et relationnelle (EVAR). Il a été placé, cet été, au poste de référent dans le cadre d'un programme national permettant de sensibiliser le corps enseignant à la vie affective et relationnelle des jeunes élèves.

«aucune intervention» n'a été réalisée dans le cadre de ses fonctions

Il a été suspendu de ses nouvelles fonctions au moment où l'Académie de Montpellier a appris qu'en 2011, cet ancien directeur d'école avait été jugé et condamné pour «détention par une personne majeure d’images pédophiles et pornographiques».

La circonscription éducative située en Occitanie n'a pas hésité à suspendre ce conseiller et le rectorat a ajouté que la rectrice «ne saurait tolérer la poursuite des fonctions de cet agent». L'administration ajoute qu'il n'avait, à ce jour, «réalisé aucune intervention» en tant que conseiller chargé de l'EVAR.