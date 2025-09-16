Météo : 28 °C à Paris, 30 °C à Bordeaux, 32 °C à Montluçon... Où fera-t-il le plus chaud en cette fin de semaine ?

Cette semaine, plusieurs journées anormalement chaudes sont attendues à partir de vendredi 19 septembre. Voici les villes où les chaleurs seront le plus intenses.
Le retour de l'été ? Pour cette fin de semaine, des températures particulièrement élevées sont annoncées dans plusieurs villes du territoire français. Du nord au sud, les moyennes de saison seront largement dépassées.
Jusqu'à 32 °C en Auvergne-Rhône-Alpes
A en croire Météo-France, vendredi 19 septembre sera la journée la plus chaude. Il fera 26 °C à Marseille, 27 °C à Lille, 28 °C à Paris, 29 °C à Lyon, 30 °C à Bordeaux, 31 °C à Pau ou encore 32 °C à Montluçon. A part dans certaines villes bretonnes, le mercure affichera des valeurs supérieures à 20 °C dans tous les départements français.
Un été indien qui devrait se poursuivre samedi, malgré l'apparition d'averses sur la partie ouest du pays, qui entraînera une chute partielle des températures.
Les 30 °C encore dépassés samedi par endroits
Dans la moitié est, le soleil continuera de briller et les températures demeureront très hautes samedi : 30 °C à Grenoble, 29 °C à Lyon et Ajaccio ou encore 27 °C à Bourges et Nice.
Dimanche, la vague de chaleur devrait définitivement prendre fin avec l'arrivée de précipitations sur une grande partie de l'Hexagone, excepté le quart sud-est et nord-ouest du pays.
Ces températures nettement au-dessus des normales saisonnières ne représenteront cependant pas un record national : en 1987, le mois de septembre avait déjà permis de dépasser allègrement les 30 °C dans de nombreuses communes françaises (37 °C à Bordeaux un 17 septembre ou encore 30 °C à Paris un 20 septembre).