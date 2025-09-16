Météo : 28 °C à Paris, 30 °C à Bordeaux, 32 °C à Montluçon... Où fera-t-il le plus chaud en cette fin de semaine ?

Cette semaine, plusieurs journées anormalement chaudes sont attendues à partir de vendredi 19 septembre. Voici les villes où les chaleurs seront le plus intenses.

Le retour de l'été ? Pour cette fin de semaine, des températures particulièrement élevées sont annoncées dans plusieurs villes du territoire français. Du nord au sud, les moyennes de saison seront largement dépassées.

Jusqu'à 32 °C en Auvergne-Rhône-Alpes

A en croire Météo-France, vendredi 19 septembre sera la journée la plus chaude. Il fera 26 °C à Marseille, 27 °C à Lille, 28 °C à Paris, 29 °C à Lyon, 30 °C à Bordeaux, 31 °C à Pau ou encore 32 °C à Montluçon. A part dans certaines villes bretonnes, le mercure affichera des valeurs supérieures à 20 °C dans tous les départements français.

Vendredi sera la journée la plus chaude dans de nombreuses communes © Météo-France

Un été indien qui devrait se poursuivre samedi, malgré l'apparition d'averses sur la partie ouest du pays, qui entraînera une chute partielle des températures.

Les 30 °C encore dépassés samedi par endroits

Dans la moitié est, le soleil continuera de briller et les températures demeureront très hautes samedi : 30 °C à Grenoble, 29 °C à Lyon et Ajaccio ou encore 27 °C à Bourges et Nice.

Samedi, les températures resteront élevées localement © Météo-France

Dimanche, la vague de chaleur devrait définitivement prendre fin avec l'arrivée de précipitations sur une grande partie de l'Hexagone, excepté le quart sud-est et nord-ouest du pays.

Ces températures nettement au-dessus des normales saisonnières ne représenteront cependant pas un record national : en 1987, le mois de septembre avait déjà permis de dépasser allègrement les 30 °C dans de nombreuses communes françaises (37 °C à Bordeaux un 17 septembre ou encore 30 °C à Paris un 20 septembre).