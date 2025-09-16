Meurtre de Charlie Kirk : le directeur du FBI auditionné par la commission judiciaire du Sénat

Le directeur du FBI, Kash Patel doit comparaître à partir de ce mardi devant les commissions judiciaires du Sénat et de la Chambre des représentants. Il devra notamment répondre à des questions sur la gestion de l’enquête sur la mort de Charlie Kirk, abattu le 10 septembre dernier.

Une audition très attendue. Kash Patel, le directeur du FBI, sera entendu à partir de ce mardi devant le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis pour aborder, notamment, la mort de Charlie Kirk, tué par balle durant un rassemblement dans l’Utah le 10 septembre dernier.

S'il a été félicité ce samedi par Donald Trump en personne pour la gestion de l’enquête sur l'assassinat de Charlie Kirk et la rapidité de l'interpellation de l’auteur présumé du tir, Kash Patel est visé par de multiples critiques pour sa direction du Bureau Fédéral d’Investigation (FBI).

Il a, entre autres, été vivement critiqué pour avoir assuré trop tôt que le tireur avait été interpellé. Pourtant, les deux hommes placés en garde à vue juste après les faits ont été disculpés avant même que le véritable auteur, Tyler Robinson, dont l’ADN a été retrouvé sur la scène de crime, n’ait été arrêté.

Sous le feu de critiques permanentes

En parallèle, c’est le leadership de Kash Patel qui est mis en doute. Christopher Rufo, membre du groupe de réflexion conservateur Manhattan Institute, a estimé ce vendredi, deux jours après la mort de Charlie Kirk sur X, qu’il était «temps pour les républicains d'évaluer si Kash Patel est l'homme idéal pour diriger le FBI».

De plus, trois hauts dirigeants du FBI, licenciés lors de la purge du mois d’août, ont intenté une action en justice à son encontre, qualifiant leur licenciement de représailles. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le FBI fait face à de nombreuses difficultés et à de nombreux changements dans son équipe dirigeante.

L'audition de Kash Patel doit également se poursuivre ce mercredi 17 septembre.