Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directNouveau gouvernement : Sébastien Lecornu poursuit ses consultations ce mardi, le groupe Liot reçu à 16h

Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu poursuit ses consultations ce mardi. [LUDOVIC MARIN/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Ce mardi, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu recevra les représentants du Parti radical, du Parti radical de gauche, ainsi que les indépendants et ultramarins rattachés au petit parti Utiles ou au groupe Liot à l'Assemblée.
Quelles concessions à faire au PS ?

Sébastien Lecornu recevra demain, mercredi 17 septembre, les responsables du Parti socialiste, avec qui il devra négocier un accord sur le budget 2026 pour éviter une censure, a annoncé leur Premier secrétaire Olivier Faure. Le Premier ministre pourrait céder sur les questions de justice fiscale. 

Retrouvez notre article juste ici.

Les consultations s'enchaînent, le groupe Liot attendu à 16h à Matignon

Le groupe Liot, composé de 23 députés à l'Assemblée nationale, sera reçu cet après-midi à 16 heures par Sébastien Lecornu à Matignon.

Plusieurs autres rencontres avec les représentants du Parti radical, du Parti radical de gauche, ainsi que les indépendants et ultramarins rattachés au petit parti Utiles sont prévues ce mardi.

Sébastien LecornuPolitiqueGouvernementPremier ministre

À suivre aussi

Sébastien Lecornu : quelles sont les concessions que le nouveau Premier ministre serait prêt à faire au PS ?
Joel Aviragnet, Océane Godard, Sophie Pantel… Ces députés socialistes Macron-compatibles qui pourraient ne pas censurer le gouvernement
En directNouveau gouvernement : le Parti socialiste reçu par Sébastien Lecornu ce mercredi matin

Ailleurs sur le web

Dernières actualités