Quelles concessions à faire au PS ?

Sébastien Lecornu recevra demain, mercredi 17 septembre, les responsables du Parti socialiste, avec qui il devra négocier un accord sur le budget 2026 pour éviter une censure, a annoncé leur Premier secrétaire Olivier Faure. Le Premier ministre pourrait céder sur les questions de justice fiscale.

