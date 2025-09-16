Ce mardi, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu recevra les représentants du Parti radical, du Parti radical de gauche, ainsi que les indépendants et ultramarins rattachés au petit parti Utiles ou au groupe Liot à l'Assemblée.
Quelles concessions à faire au PS ?
Sébastien Lecornu recevra demain, mercredi 17 septembre, les responsables du Parti socialiste, avec qui il devra négocier un accord sur le budget 2026 pour éviter une censure, a annoncé leur Premier secrétaire Olivier Faure. Le Premier ministre pourrait céder sur les questions de justice fiscale.
Les consultations s'enchaînent, le groupe Liot attendu à 16h à Matignon
Le groupe Liot, composé de 23 députés à l'Assemblée nationale, sera reçu cet après-midi à 16 heures par Sébastien Lecornu à Matignon.
Plusieurs autres rencontres avec les représentants du Parti radical, du Parti radical de gauche, ainsi que les indépendants et ultramarins rattachés au petit parti Utiles sont prévues ce mardi.