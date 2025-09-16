Paris : trois ex-collégiens jugés pour avoir voulu attaquer l'ambassade d'Israël à Bruxelles

Interpellés en France en 2023, trois mineurs sont jugés à compter de ce mardi et pour deux jours pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Ils avaient planifié une attaque contre l'ambassade israélienne à Bruxelles (Belgique), alors qu'ils étaient collégiens.

Ce mardi 16 septembre s'est ouvert le procès à huis clos, devant le tribunal pour enfants de Paris, de trois prévenus accusés d'avoir préparé une attaque contre l'ambassade d'Israël à Bruxelles (Belgique). Ils avaient entre 13 et 15 ans au moment des faits.

L'affaire a commencé début 2022 dans un collège de la banlieue de Tours (Indre-et-Loire) lorsqu'un élève de 13 ans, en classe de 3e, d'origine algérienne et fragilisé par des problèmes de santé avait trouvé refuge sur les réseaux sociaux.

Des signes de radicalisation

Cependant, la situation a rapidement dérapé en avril de la même année, lorsqu'il a commencé à chercher des informations sur un jihadiste parti en zone syro-irakienne. Celui-ci l'a rapidement contacté sur TikTok et l'a invité à poursuivre leurs échanges sur Telegram.

À l'automne 2022, l'adolescent aurait pleinement adhéré à l'idéologie de Daesh. En parallèle, il avait déjà été repéré dans l'établissement après avoir montré des vidéos de décapitation et fait écouter des chants religieux de propagande jihadiste à ses camarades.

En début d'année, l'élève s'est lié d'amitié avec un camarade de 14 ans, en 4e, issu d'une famille de réfugiés tchétchènes arrivée en France entre 2011 et 2012. Ce dernier, lui aussi fragilisé par un contexte familial tendu, avait déjà manifesté des signes de radicalisation signalés par l'Éducation nationale.

Les mineurs ont ensuite connu leur futur co-prévenu selon le même schéma, à savoir TikTok, suivi de Telegram et une autre messagerie chiffrée. Âgé de 15 ans, ce jeune d'origine ingouche vit en banlieue nantaise, avec sa famille arrivée dans l'Hexagone en 2012.

Une stratégie ambitieuse

En février 2023, après plusieurs mois d'échanges, les apprentis jihadistes avaient décidé de faire exploser un camion piégé à l'entrée de l'ambassade israélienne à Bruxelles, d'attaquer le bâtiment avec des fusils d'assaut, puis fuir vers le Caucase, le tout au nom de Daesh.

Les deux Tourangeaux, chargés des explosifs, ont réalisé deux tests les 4 et 5 avril, le second ayant été interrompu par une patrouille de la BAC. Quelques jours plus tard, l'un d'eux a enregistré une vidéo de lui arborant un keffieh palestinien, et effectuant plusieurs tirs sans munitions avant de proclamer : «Aujourd'hui, oh Occident, nous vous menaçons […] nous rentrons chez vous pour vous tuer, comme vous avez tué nos femmes et nos enfants au Cham».

Ces agissements ont fini par attirer l'attention de l'Éducation nationale, de la préfecture et des services de renseignements, qui effectuent des visites aux domiciles des deux adolescents de Tours le 3 mai. Le mois suivant, une enquête préliminaire est ouverte par le Parquet national antiterroriste et confiée à la DGSI.

Deux complices, issus pour l'un d'une famille maghrébine et pour l’autre d’une famille tchétchène, sont ensuite interpellés en Belgique, où ils vivaient, et mis en examen. Les jeunes de Tours ont été arrêtés le 29 août, suivis de leur complice nantais le 5 septembre, juste avant la rentrée scolaire, afin de prévenir tout passage à l’acte.

Une évolution «très positive»

Alors qu'ils encourent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, l'avocate de l'accusé d'origine algérienne, Me Alexandra Hawrylyszyn, a insisté sur les regrets de son client, «embrigadé sur Internet par des organisations terroristes visant des adolescents».

De son côté, Me Jennifer Cambla, qui défend le jeune d'origine tchétchène, a souligné l'évolution «très positive» de son client depuis sa mise en examen, jugeant que son comportement relevait davantage «d'une dérive sectaire que d'un véritable engagement radical ou de la préparation concrète d'un attentat». Elle a mis en avant «le caractère irréaliste du projet de fuite vers le Caucase».

Sa sœur aînée, adepte du jihadisme et majeure au moment des faits, a quant à elle été condamnée dans ce dossier, le 23 mai 2025, à quatre ans de prison dont trois avec sursis.