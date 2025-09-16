Toute l’actu en direct 24h/24
Reconnaissance d'un Etat de Palestine : «Olivier Faure donne l’impression d’être dans la roue de LFI et ça ne sert pas sa cause», déplore Luc Gras

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Olivier Faure donne l’impression d’être dans la roue de LFI et ça ne sert pas sa cause», a déploré le politologue Luc Gras, ce mardi dans l'émission 180 minutes info sur CNEWS, revenant sur les déclarations du Premier secrétaire du Parti socialiste, appelant les maires de France à installer le drapeau palestinien sur les mairies le lundi 22 septembre prochain, jour de reconnaissance d'un Etat de Palestine par Emmanuel Macron. 

Olivier FaureParti socialisteLa France insoumisePolitiquePalestine

