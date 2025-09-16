Reconnaissance d'un Etat de Palestine : «Olivier Faure donne l’impression d’être dans la roue de LFI et ça ne sert pas sa cause», déplore Luc Gras

«Olivier Faure donne l’impression d’être dans la roue de LFI et ça ne sert pas sa cause», a déploré le politologue Luc Gras, ce mardi dans l'émission 180 minutes info sur CNEWS, revenant sur les déclarations du Premier secrétaire du Parti socialiste, appelant les maires de France à installer le drapeau palestinien sur les mairies le lundi 22 septembre prochain, jour de reconnaissance d'un Etat de Palestine par Emmanuel Macron.