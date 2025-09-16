RER E : la gare d'Epône-Mézières inaugurée ce mardi, dans le cadre du prolongement de la ligne côté ouest

La gare d'Epône-Mézières a été inaugurée ce mardi 16 septembre, après de nombreux travaux nécessaires pour l'arrivée du RER E dans le cadre du prolongement de la ligne à l'ouest, prévue en 2027.

Une nouvelle gare prête pour accueillir le RER E. La gare d'Epône-Mézières a été inaugurée ce mardi 16 septembre, après d'importants travaux d'aménagements, permettant, à terme, de permettre le passage des RER E.

En effet, de nombreuses conditions dont le rehaussement des quais, le remplacement des abris filants ou encore une rénovation de l'espace d'attente et la mise en conformité des équipements ont nécessité pas moins de quatre années de travaux, dans cette gare mise en service à la fin du 19e siècle, et reconstruite en 1946.

Accès aux PMR

Cette étape marque une avancée importante pour les équipes de la SNCF et plus largement celles mobilisées sur Eole puisque la gare d'Epône-Mézières devient l'une des plus à l'ouest de la ligne, prolongée à Mantes-la-Jolie en 2027.

Parmi les aménagements réalisés, on note un accès facilité pour les personnes à mobilité réduite, à proximité des ascenseurs et la nouvelle passerelle, face au parking, ainsi qu'un automate de vente dédié aux PMR.

Un pas de plus vers le #RERE dans l’Ouest des #Yvelines !



Aux côtés de @pierre_bedier, Cécile Zammit-Popescu a inauguré le nouvel accès de la gare des Mureaux & la gare rénovée d’Épône-Mézières.



En 2027, le RERE reliera 10 gares de Houilles à Mantes-la-Jolie pic.twitter.com/c1Lqvx90o3 — Ensemble pour les #Yvelines (@EPYvelines) September 16, 2025

Idem côté place de la gare, un accès plus large permet désormais une meilleure arrivée des poussettes, facilitant aussi le passage des usagers munis de valises et vélos.

Prochaines étapes pour la ligne E à l'ouest, la gare des Mureaux sera complètement terminée au niveau des travaux, ainsi que celles de Poissy et Mantes Station, en 2026.