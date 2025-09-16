«Seaclear» : qu'est ce que ce drone maritime nettoyant les fonds marins présenté ce mardi à Marseille ?

Après des essais menés dans le port de Hambourg (Allemagne) en juin dernier, la nouvelle version de SeaClear, le premier système robotisé autonome pour collecter les déchets marins, sera présentée lors d’une démonstration publique à Marseille (Bouches-du-Rhône) ce mardi 16 septembre.

Face à l'accumulation de millions de tonnes de détritus dans les dans les eaux et les mers européennes, un regroupement de 13 partenaires issus de neuf pays européens a développé SeaClear, un système robotisé autonome de collecte des déchets marins, testé ce mardi 16 septembre dans la cité phocéenne.

Ce projet, cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon, repose sur un système collaboratif de robots autonomes et hétérogènes.

Un dispositif minutieusement conçu

Semblable à un catamaran, le navire principal de surface sans pilote, SeaCat, cartographie les fonds marins en 3D pour établir une liste des zones les plus polluées. En outre, il fonctionne comme un véritable «vaisseau mère», où tous les autres robots s'y déploient et y retournent.

© SeaClear2.0

Dans les zones claires, un drone aérien repère les principaux amas de déchets, permettant ensuite une exploration plus précise avec le robot sous-marin. En eaux troubles, il permet d'éviter les obstacles dans la zone environnante.

Un petit véhicule sous-marin sans pilote identifie les petites ordures à l'aide d'une caméra et un sonar à visée frontale, ainsi que d'autres capteurs, tels que des détecteurs de métaux. Ils sont positionnés sur la carte de référence et catégorisés par des systèmes d'intelligence artificielle qui distinguent efficacement les débris des organismes marins.

Le «grand frère» du drone d'observation se dirige ensuite vers chaque déchet localisé sur la carte et le récupère à l'aide d'une pince spécifique, capable de recueillir des déchets pesant jusqu'à 200 kg à plus de 100 m sous la surface. Une fois perfectionné, son coût de fonctionnement sera 70% moins élevé qu'une intervention avec des plongeurs.

De plus, celle-ci est équipée d'un dispositif d'aspiration pour faciliter la collecte des détritus dans des situations complexes, notamment lorsqu'ils sont dispersés entre les végétaux.

«Il navigue à 2 ou 3 nœuds [environ 3,7 à 5,6 km/h] et peut couvrir plusieurs hectares en une heure. D'autant que les collectivités, les autorités portuaires ou les associations nous indiquent les zones prioritaires. Nous savons ainsi qu'à Marseille, il existe une décharge de pneus au large du château d'If», a expliqué Yves Chardard, fondateur de Subsea Tech, entreprise marseillaise spécialisée en ingénierie marine et sous-marine à l'origine du système.

Des démonstrations jusqu'à fin 2026

Chaque déchet est ensuite placé sur une navette, conçue spécifiquement pour s'adapter à la pince et éviter que les déchets ne retombent dans l'eau, avant d’être acheminé jusqu'à la côte. La navette offre une charge utile de 350 kg et une capacité de 6 m³.

«Même dans 10 mètres d’eau, nous sommes plus compétitifs que des plongeurs. Nous n’avons besoin de personne en mer, seulement de deux opérateurs à terre», a-t-il ajouté.

Alors que jusqu'en 2024, la réglementation maritime imposait la présence d'un bateau suiveur pour les drones maritimes, la France a récemment adapté sa législation pour faciliter leur navigation autonome.

Le SeaCat vise à récupérer au moins 57% des déchets dans ses zones d'intervention lors de son tour d'Europe, visant à tester et valider les capacités du système dans divers environnements marins.

Les démonstrations se poursuivront à Dubrovnik (Croatie), à Cluj-Napoca (Roumanie), à Venise (Italie) et à Ashdod (Espagne), jusqu'à fin 2026 avant exploitation commerciale.