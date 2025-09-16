Toute l’actu en direct 24h/24
Sécurité, guerre en Ukraine, défense... Quels sont les enjeux de la rencontre entre Emmanuel Macron et le président polonais ce mardi ?

Emmanuel Macron abordera, notamment, la question de la sécurité européenne avec son homologue polonais. [REUTERS/Sarah Meyssonnier]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le président Emmanuel Macron reçoit ce mardi son homologue polonais Karol Nawrocki. Les deux chefs d’État aborderont notamment les questions liées à la défense, quelques jours après l’incursion de drones russes sur le territoire polonais. 

Un échange important, dans une période géopolitique tendue. Ce mardi, Emmanuel Macron reçoit Karol Nawrocki, le nouveau président de la Pologne, en fonction depuis le 6 août 2025. 

A l’occasion de cette visite d’Etat, les deux hommes aborderont les sujets liés «à la sécurité et à la défense», a indiqué l’Élysée dans un communiqué. Une thématique belliciste indispensable quelques jours après l’incursion de drones russes sur le territoire polonais. L’aide à l’Ukraine sera également largement évoquée lors de cet entretien. 

Le 11 septembre dernier, la France avait déployé trois avions de chasse Rafale «pour contribuer à la protection de l’espace aérien polonais», ainsi que de l'ensemble de l'Europe de l'Est, pour soutenir la Pologne. 

De son côté, Karol Nawrocki avait demandé à l’OTAN d'activer l'Article 4 du traité Atlantique qui prévoit des consultations entre alliés en cas de menace sur l'un de ses membres. 

A la suite de l’intrusion de ces drones, le ministère russe des Affaires étrangères avait accusé la Pologne de vouloir «aggraver» le conflit en Ukraine en propageant des «mythes» concernant l'entrée dans l'espace aérien polonais de tels engins. 

La Roumanie également visée 

La Pologne n’est pas la seule nation européenne à avoir dénoncé une violation de son espace aérien par un drone russe. En effet, ce samedi, la Roumanie a déployé des avions de combat pour faire face à des engins russes.

La ministre roumaine des Affaires étrangères avait indiqué dimanche que l'ambassadeur russe à Bucarest avait été convoqué. 

Bucarest a fait part au chef de la représentation diplomatique russe, Vladimir Lipaïev, de «sa vive protestation» face à «cet acte inacceptable et irresponsable», a écrit dans un communiqué le ministère roumain des Affaires étrangères. 

InternationalEmmanuel MacronPologneGuerre en Ukraine

Dernières actualités