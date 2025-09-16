«Une démarche insidieusement partisane» : Boualem Sansal s'oppose à être nommé par Jordan Bardella et le groupe Patriotes pour le Prix Sakharov

Le groupe Patriotes de Jordan Bardella au Parlement européen a soumis le nom de l’écrivain Boualem Sansal pour le prix Sakharov 2025, qui récompense chaque année «la liberté d’esprit». Une nomination qu’a rejetée le principal intéressé, toujours emprisonné en Algérie depuis novembre 2024.

Une tentative de récupération politique ? Par l’intermédiaire de son éditeur Gallimard, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal s'est opposé à sa nomination pour le Prix Sakharov 2025 demandée par le groupe d'extrême droite au Parlement européen présidé par Jordan Bardella (RN),

En effet, le groupe «Patriotes pour l'Europe» (PfE), qui compte 85 eurodéputés, a proposé le nom de l'écrivain, emprisonné depuis le 16 novembre 2024 en Algérie, pour le prix annuel européen «pour la liberté de l'esprit».

«Malgré la très grande estime dans laquelle il tient ce prix, Boualem Sansal, par la voie de son épouse, a fait savoir qu’il considérait comme irrecevable cette démarche insidieusement partisane», a indiqué Antoine Gallimard dans un communiqué.

«L’engagement continu de Boualem Sansal en faveur de la paix et de la liberté ne justifie en aucun cas qu'en son absence, on associe son nom et ses écrits aux visées d'un mouvement dont la radicalité politique est étrangère à l'esprit de tolérance qu’il a toujours promu», a-t-il ajouté.

Un refus du prix en cas de victoire

L'éditeur a précisé que, «s’il advenait que cette 'candidature' forcée était retenue, ce prix Sakharov serait refusé par les représentants de l'écrivain en France», en cas de victoire de ce dernier.

Plus haute distinction accordée par l’Union européenne aux acteurs d’actions en faveur des droits de l’Homme, le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, qui tient son nom du scientifique et dissident soviétique Andreï Sakharov, a été créé en 1988.

Âgé de 80 ans et malade, Boualem Sansal a été condamné à 5 ans de prison ferme notamment pour «atteinte à l'unité nationale».

Le romancier et essayiste a été condamné notamment pour des déclarations en octobre 2024 au média français d'extrême droite Frontières, où il estimait que l'Algérie avait hérité sous la colonisation française de territoires appartenant jusque-là au Maroc.

Plusieurs romanciers, dont Paule Constant, Kamel Daoud et le prix Nobel de littérature JMG Le Clézio, ont participé à un rassemblement de soutien ce week-end au festival du livre de Nancy.

En août, Emmanuel Macron avait affirmé que la France devait agir «avec plus de fermeté et de détermination» vis-à-vis de l'Algérie, évoquant le «sort réservé» à Boualem Sansal et à Christophe Gleizes, journaliste français emprisonné à Tizi Ouzou.