Grève du 18 septembre : jusqu’à 10.000 éléments radicaux attendus, plus de 80.000 policiers et gendarmes déployés

Les Français vont à nouveau se mobiliser ce jeudi 18 septembre pour manifester contre la politique menée par le président de la République. Selon le ministre de l’Intérieur, ce sont jusqu’à 10.000 éléments radicaux qui sont attendus dans les cortèges.

Une deuxième journée de mobilisation. Ce jeudi 18 septembre se tient une grève nationale pour protester contre la politique menée par Emmanuel Macron qui s'annonce très suivie. Si de nombreux manifestants sont attendus dans les cortèges partout en France, les autorités redoutent la présence d'éléments radicaux issus de la mouvance black bloc.

Selon les estimations des services de renseignements territoriaux, entre 700.000 et 800.000 manifestants sont attendus dans tout le pays. C’est quatre fois plus que le 10 septembre dernier lorsque près de 197.000 personnes s’étaient mobilisées, selon le ministère de l’Intérieur.

Malheureusement, qui dit plus forte mobilisation des manifestants, dit aussi présence plus grande d’éléments radicaux. Le ministre de l’Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, a indiqué ce mercredi attendre «entre 5.000 et 10 000 individus qui viendront pour la bagarre, pour la casse, animés d’une haine anti-flic».

Un dispositif de sécurité renforcé

«Je m’attends à une mobilisation très forte. A une journée hybride : on risque d’avoir tôt le matin des ultra-violents. Et puis il y aura des cortèges», a expliqué Bruno Retailleau, qui prévoit à nouveau un dispositif de sécurité très complet.

Ainsi, le ministre de l’Intérieur a annoncé «plus de 80.000 policiers et gendarmes, des drones, 24 centaures, 10 engins lanceurs d’eau» pour éviter tout débordement et empêcher les blocages.

Pour rappel, les Centaures sont des véhicules blindés de la Gendarmerie nationale. Ils peuvent transporter jusqu’à 10 personnes et sont un concentré de technologie au service de la sécurité.