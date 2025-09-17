Plus d'informations à suivre...
Selon les estimations des services de renseignements territoriaux, entre 700.000 et 800.000 manifestants devraient se mobiliser dans tout le pays. Et le ministre de l’Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, indiquait mercredi attendre «entre 5.000 et 10 000 individus qui viendront pour la bagarre, pour la casse, animés d’une haine anti-flic». Plus de 80.000 policiers et gendarmes seront déployés pour y faire face.
La circulation des transports sera perturbée dans toute la France jeudi 18 septembre, en particulier celle des Intercités et des TER et aucun métro parisien, à l'exception des lignes automatiques, ne circulera en dehors des heures de pointe, ont annoncé la SNCF et la RATP.