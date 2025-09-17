Toute l’actu en direct 24h/24
En directGrève du 18 septembre : le préfet de police de Paris se dit «très inquiet» de la présence de nombreux casseurs

Laurent Nuñez a alerté sur le risque élevé de débordements demain. [Hugo MATHY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Les autorités s'attendent à un «jeudi noir» ce 18 septembre, journée d'action intersyndicale. Les secteurs de l'Education nationale, des transports, de la santé, de l'énergie et les fonctionnaires sont appelés à la mobilisation contre la politique d'Emmanuel Macron. Suivez notre direct.
Déclaration
Laurent Nuñez se dit «très inquiet» de la présence des casseurs à Paris

Plus d'informations à suivre...

Jusqu’à 10.000 éléments radicaux attendus, plus de 80.000 policiers et gendarmes déployés

Selon les estimations des services de renseignements territoriaux, entre 700.000 et 800.000 manifestants devraient se mobiliser dans tout le pays. Et le ministre de l’Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, indiquait mercredi attendre «entre 5.000 et 10 000 individus qui viendront pour la bagarre, pour la casse, animés d’une haine anti-flic». Plus de 80.000 policiers et gendarmes seront déployés pour y faire face. 

Retrouvez notre article complet ICI.

Les transports s'annoncent très perturbés

La circulation des transports sera perturbée dans toute la France jeudi 18 septembre, en particulier celle des Intercités et des TER et aucun métro parisien, à l'exception des lignes automatiques, ne circulera en dehors des heures de pointe, ont annoncé la SNCF et la RATP.

GrèveManifestation

