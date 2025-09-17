Grève du 18 septembre : transports, écoles, pharmacies... A quoi faut-il s'attendre ?

Après une première mobilisation contre le projet de budget du gouvernement le 10 septembre, une journée de grève est prévue ce jeudi. Les principaux syndicats des transports en commun, des écoles, de la fonction publique ou des professionnels de la santé seront mobilisés.

D’importantes perturbations sont à prévoir dans l’Hexagone ce jeudi. Alors que la première journée de mobilisation contre le projet de budget du gouvernement a attiré plus de 200.000 personnes à travers toute la France le 10 septembre dernier, une journée de grève est prévue ce jeudi.

Cette dernière devrait impacter de nombreux secteurs aux quatre coins du pays.

Des difficultés attendues dans les transports

Trois syndicats de la SNCF, CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire et CFDT-Cheminots, ont appelé à la grève dans un communiqué commun.

D'après la SNCF, la circulation des trains sera perturbée dans toute la France, avec notamment un train sur deux prévu pour les Intercités et un sur trois pour les TER. En ce qui concerne les TGV, «quelques perturbations sont à prévoir (...) mais l'ensemble des clients devrait pouvoir voyager».

En Île-de-France, sur le réseau SNCF, le trafic des trains et des RER sera «fortement perturbé» pour les RER D, RER E, ligne H, ligne N, ligne R et ligne U, et «perturbé» sur les RER A, B, et C, et les lignes K, L et V.

3 syndicats de la SNCF, CGT, UNSA et CFDT ont lancé cet été des appels à la grève pour les 10 et 18 septembre 2025 afin de protester contre l'austérité budgétaire dans le secteur des transports, la suppression des jours fériés et dénoncer la pénibilité au travail des cheminots. pic.twitter.com/6jZHm9zybp — Le Ferroviphile (@Cheminot_du_75) September 7, 2025

A noter que les quatre principaux syndicats de la RATP ont déposé un préavis de grève pour ce jeudi, ce qui va également grandement perturber le réseau. A Paris, aucun métro, à l'exception des lignes automatiques (1, 4 et 14), ne circulera en dehors des heures de pointe et certaines lignes franciliennes de bus pourraient elles aussi être fermées.

En dehors de la capitale, les lignes de transport en commun des grandes villes de France devraient aussi être paralysées par ce mouvement de grève.

Dans les aéroports français en revanche, le service sera proche de la normale puisque le principal syndicat de contrôleurs aériens, le SNCTA, a reporté sa grève.

Une grève à prévoir dans les écoles, collèges et lycées

Dans le domaine de l’éducation, le mouvement de contestation devrait également être largement suivi. Plusieurs syndicats, dont la CGT‘Éducation, ont appelé à suivre le mouvement social pour demander notamment une hausse des salaires et une augmentation globale du budget de l’Éducation nationale.

Construisons ensemble la mobilisation pour le 18 septembre et après ! La CGT Educ'action77 appelle l'ensemble des personnels à se mettre massivement en grève à partir du 18 septembre ! ✊#CGT#greve#18septembrepic.twitter.com/kS1uNAJZ1D — CGT éducation 77 (@cgteducation77) September 12, 2025

La FSU-Snuipp, premier syndicat du primaire, prévoit qu'un tiers des enseignants du premier degré (écoles maternelles et élémentaires) seront grévistes. A Paris, l'estimation grimpe même à 45%, avec au moins 90 écoles fermées.

📢Toutes et tous en grève le 18 septembre !

🔴 Pour nos salaires, pour nous retraites, pour de meilleures conditions de travail et d'enseignement ! #18septembre2025#grève#CGTpic.twitter.com/bE7I9WUBg4 — CGT Enseignement Privé (@CGT_EP) September 14, 2025

Les syndicats appellent aussi à se mobiliser dans les collèges et lycées. Selon Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, principal syndicat du secondaire, la nomination de Sébastien Lecornu n'a «pas fait redescendre la colère».

Un appel à la grève lancé par le personnel médical

La Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF) et l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) ont également lancé un appel à la grève. Les pharmaciens, mobilisés contre une baisse du plafond des remises commerciales sur les médicaments génériques, sont appelés à une «fermeture massive» des officines.

En plus de cesser de fragiliser notre réseau officinal, nous attendons de vous un véritable engagement. Les pharmaciens et leurs équipes seront dans la rue ce jeudi 18 septembre : il est temps de passer des promesses aux actes. pic.twitter.com/42R9Bfj32c — FSPF (@fspfsyndicat) September 13, 2025

Outre les pharmaciens, les kinésithérapeutes libéraux ont aussi été appelés à se mobiliser par leur principal syndicat, la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR).

L'intersyndicale a aussi invité l'ensemble des personnels hospitaliers à se mobiliser. Du côté des médecins, la principale fédération syndicale, la coalition «Action praticiens hôpital» (APH) appelle à «soutenir» le mouvement. Dans les établissements de santé l'administration a toutefois le pouvoir de réquisitionner une partie des personnel pour maintenir la «continuité des soins».

Les professionnels de l’énergie dans la rue

La CGT a lancé un appel à la grève depuis le 2 septembre pour les salaires et l'abaissement de la TVA appliquée à l'énergie. D'après Fabrice Coudour, secrétaire général de la CGT-Energie, premier syndicat de la branche, il faut s'attendre à des piquets de grève dans les stockages de gaz, les terminaux méthaniers et devant les centrales nucléaires et hydrauliques.

🚩Mobilisation du 18 septembre : L’appel de notre Organisation Syndicale ⤵️ pic.twitter.com/etUeKK2qKN — Jimmy THELEMAQUE (@ThelemaqueJimmy) September 12, 2025

La CFE-Energie, premier syndicat d'EDF et deuxième syndicat des industries électriques et gazières, a appelé à débrayer pendant une heure ou à venir dans les cortèges syndicaux.

Une mobilisation «très soutenue» est attendue dans le secteur de la chimie avec plus de 150 appels à la grève recensés dans des entreprises comme TotalEnergies, Sanofi, Arkema, Air Liquide, et Kem One.

Consommation et distribution

Dans le secteur, l'intersyndicale dénonce «les attaques répétées» contre les «droits» et le «pouvoir d'achat» des salariés. Elle réclame au gouvernement de plutôt «tailler dans les profits» des grandes entreprises.

D'après le président du Conseil du commerce de France (CDCF), Guy Gras, les commerçants sont «très inquiets» face aux «mouvements de blocage». Il craint des «impacts plus graves» ce jeudi par rapport à la mobilisation du 10 septembre, qui avait obligé certains magasin à fermer par mesure de sécurité.

Fonction publique

Les huit syndicats représentatifs des 5,8 millions d'agents dans la fonction publique appellent unanimement à la grève contre les mesures d'économies, une mobilisation qui devrait s'avérer plus importante que le 10 septembre.

Les organisations s'opposent notamment à la suppression de 3.000 emplois publics et le gel des rémunérations annoncé par le précédent gouvernement.

Le président du MEDEF menace d’une grève

Dans un entretien accordé au Parisien, le président du Medef, Patrick Martin, a assuré que «si la fiscalité augmente, les chefs d’entreprise se mobiliseront massivement».

Les entreprises françaises sont déjà parmi les plus taxées de l’OCDE.⁰Plus d’impôts = moins d’investissement, moins d’emplois, moins de croissance.

Notre pays a besoin de confiance et de stabilité, pas de nouvelles charges.⁰#Économie#Entreprises

Je le dis clairement : si la… — Patrick Martin (@PatrickMartin_1) September 13, 2025

«On réunira massivement, comme ce fut le cas par le passé, sous forme de meeting, des milliers de chefs d’entreprise de tout profil, en termes de taille, de secteur d’activité, d’origine territoriale pour bien signifier que nous refusons d’être la variable d’ajustement de politiques qui nous paraissent contraires à la bonne marche de l’économie et à l’intérêt du pays, dans lequel nous jouons un rôle important», a précisé ce dernier.