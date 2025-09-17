Injures racistes contre Aya Nakamura : dix personnes condamnées à des amendes, trois relaxées

Dix personnes liées à un groupuscule identitaire ont été condamnées, ce mercredi 17 septembre, à des amendes par le tribunal correctionnel de Paris, pour des propos tenus à l’encontre de la chanteuse Aya Nakamura. Trois autres ont été relaxées.

La justice a tranché. Dix militants identitaires ont été condamnés ce mercredi à des amendes allant jusqu'à 3.000 euros pour avoir posté sur les réseaux sociaux une photo d'une banderole protestant contre la participation de la chanteuse d'origine malienne Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris.

Trois autres individus ont été relaxés. Ils étaient poursuivis pour provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion ou pour complicité de provocation à la haine.

Au cours du procès, pour la procureure, il s'agissait par cette action de «discriminer et injurier cette chanteuse en raison de ses origines maliennes». Elle a insisté sur «le caractère raciste et discriminatoire» de la banderole déployée par les mis en cause et avait ainsi demandé au tribunal d'infliger des «sanctions fortes et sévères».

Le tribunal correctionnel de Paris a pourtant requalifié les faits, considérant qu'il ne s'agissait pas de provocation à la haine en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, telle que l'accusation l'avait estimé, mais d'injure publique aggravée, une infraction moins grave.

Ces individus, dix hommes et trois femmes âgés de 20 à 31 ans, sont, d’après le parquet, proches du groupe identitaire Les Natifs, issu du groupuscule Génération identitaire (dissous en 2021).

«Y a pas moyen Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako»

Le 9 mars 2024, après l'évocation de la participation de la chanteuse à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, Les Natifs, avaient posté sur leurs réseaux sociaux une photo d'une banderole brandie sur l'île Saint-Louis à Paris, sur laquelle était écrit «Y a pas moyen Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako» - une référence à son tube «Djadja» et à sa ville de naissance au Mali.

Deux des personnes poursuivies ont été condamnées à 3.000 euros d'amende ferme, l'un à 3.000 euros dont 1.000 euros avec sursis, quatre à 3.000 euros dont 2.000 euros avec sursis, et trois à 2.000 euros avec sursis.

Aya Nakamura avait réagi sur ses réseaux sociaux en dénonçant le racisme du message. Dans le sillage des plaintes déposées par associations, parmi lesquelles la Licra, SOS-Racisme et le Conseil représentatif des associations noires de France, l'artiste avait, elle aussi, déposé plainte. L’enquête avait été confiée à l’Office central de lutte contre les crimes de haine et la haine en ligne (OCLCH).