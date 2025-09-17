«Je le ferai sans détour» : la socialiste Johanna Rolland va hisser le drapeau de la Palestine sur la mairie de Nantes le 22 septembre

Dans la lignée de la proposition d'Olivier Faure, la maire de Nantes et numéro 2 du Parti socialiste, Johanna Rolland, a décidé de hisser le drapeau de la Palestine sur le fronton de son hôtel de ville le 22 septembre prochain. Une décision polémique qui risque d'être largement commentée.

La maire de Nantes persiste et signe. Lundi 22 septembre, date à laquelle la France reconnaîtra officiellement l'Etat de Palestine, le drapeau du territoire flottera sur la façade de l'hôtel de ville de Nantes, selon le souhait de la socialiste Johanna Rolland.

Une volonté de la numéro 2 du PS, à la tête de la commune depuis 2014, qui va dans le sens de ce qu'a proposé Olivier Faure lundi dernier. «La commune, c'est l'échelon démocratique de base de la République. Que celles qui souhaitent s'associer, par un geste symbolique, à la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la République française, je crois que ça a du sens. Je le ferai sans détour», a affirmé l'édile au micro de FranceInfo, ce mardi.

De son côté, le député socialiste Jérôme Guedj avait estimé mardi que le patron de son parti, Olivier Faure, avait «créé un puissant malaise par-delà les frontières de la communauté juive», «en mêlant une fête religieuse» à la reconnaissance de l'Etat palestinien dans un échange acerbe sur X dimanche.

Jérôme Guedj s'en prend à olivier faure

«Après 24 heures de sidération, et après avoir espéré en vain un retrait de ces propos ou des excuses pour ceux qu’ils ont blessés, j’ai voulu dire, avec tant d’autres socialistes : pas en notre nom», avait déclaré l'élu de l'Essonne dans une interview au quotidien L'Opinion.

Tant que vous penserez que vous ne pouvez fêter le nouvel an juif et l’an 1 d’un Etat palestinien, vous ne sèmerez que la haine, le désespoir et la mort. https://t.co/GGyehChw6G — Olivier Faure (@faureolivier) September 14, 2025

Dans son viseur, des tweets du premier secrétaire du PS dimanche. L'un appelait à pavoiser les mairies du drapeau palestinien le 22 septembre, jour où la France doit formaliser, avec plusieurs autres pays, sa reconnaissance de l'Etat palestinien. Le deuxième était une réponse faite sur X à l'ancien porte-parole de l'armée israélienne Julien Bahloul, qui lui faisait remarquer que la date du 22 septembre correspondait aussi cette année à Roch Hachana, le Nouvel an juif.