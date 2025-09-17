Le décret mettant fin aux derniers avantages «à vie» des anciens Premiers ministres a été publié

Sébastien Lecornu a publié ce mercredi un décret, promis lundi, supprimant les derniers avantages «à vie» des anciens Premiers ministres, qui concernaient l'usage d'un véhicule et d'un chauffeur ainsi que la protection policière.

Une promesse tenue pour le Premier ministre. Ce mercredi 17 septembre, le décret supprimant les derniers avantages «à vie» des anciens locataires de Maitgnon promis par Sébastien Lecornu a été publié.

«Le décret limite à dix ans à compter de la cessation des fonctions la période pendant laquelle les Premiers ministres bénéficient d'un véhicule de fonction et d'un conducteur automobile», peut-on lire dans ce décret daté du 16 septembre et paru mercredi au Journal officiel.

Signé ce mardi par le Premier ministre, le décret entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquera aux anciens Premiers ministres «ayant quitté leurs fonctions il y a plus de dix ans». On compte parmi eux, Manuel Valls, Jean-Marc Ayrault, François Fillon ou encore Dominique de Villepin.

En 2019, Edouard Philippe avait signé un décret qui stipulait que l'État prenait «en charge les dépenses afférentes» à un «véhicule de fonction et un conducteur automobile», sans limitation dans le temps.

La sécurité des anciens Premiers ministres évolue

Cet avantage ne s'appliquait cependant pas aux anciens Premiers ministres disposant déjà d'un véhicule de fonction pour l'exercice d'un mandat parlementaire, d'un mandat d'élu local ou d'une fonction publique.

À compter du 1er janvier prochain, les avantages relatifs à la sécurité des anciens Premiers ministres vont également évoluer.

Ainsi, le décret ne touche pas à la mise à disposition des anciens Premiers ministres, «sur leur demande», d'un «agent pour leur secrétariat particulier» qui avait déjà été limitée en 2019 «à dix ans à compter de la fin de leurs fonctions et au plus tard jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de soixante-sept ans».

Toutefois, il modifie la protection policière dont peuvent bénéficier les anciens locataires de Matignon. Elle sera ainsi disponible «pendant trois ans à compter de la fin de leurs fonctions» et elle pourra être renouvelée «après une évaluation de sécurité».