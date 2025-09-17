Toute l’actu en direct 24h/24
Meurtre de Philippine : «Les pouvoirs politiques savent que le laxisme migratoire et judiciaire tue dans notre pays», s'indigne Matthieu Hocque

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Les pouvoirs politiques savent que le laxisme migratoire et judiciaire tue dans notre pays», s'est indigné le secrétaire général du Millénaire, Matthieu Hocque, ce mercredi dans l'émission 180 minutes info sur CNEWS, revenant sur le témoignage bouleversant des parents de Philippine, tué par un ressortissant marocain sous OQTF. 

MeurtreSécuritéImmigrationPolitique

