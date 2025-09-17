Sébastien Lecornu reçoit ce mercredi ses opposants politiques, à la veille d'une journée importante de mobilisation sociale, sans grande marge de manœuvre pour discuter, au vu des lignes rouges qu'ils posent et des menaces de censure.
Nicolas Dupont-Aignan appelle à la destitution d'Emmanuel Macron
Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, a assuré que «la responsabilité des parlementaires est de lancer la destitution», en revenant sur la stratégie politique de Sébastien Lecornu #LaGrandeITWpic.twitter.com/MUJMGOYeJx
— CNEWS (@CNEWS) September 17, 2025
LFI a refusé l'invitation
Ce mercredi, à partir de 9h30, tous les dirigeants de gauche, à l'exception de La France insoumise qui a refusé l'invitation, ainsi que ceux du Rassemblement national vont défiler dans le bureau du nouveau Premier ministre.