Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directNouveau gouvernement : les socialistes reçus à Matignon par Sébastien Lecornu ce matin

Une journée de discussions pour le nouveau Premier ministre. [©Gonzalo FUENTES/REUTERS]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
Sébastien Lecornu reçoit ce mercredi ses opposants politiques, à la veille d'une journée importante de mobilisation sociale, sans grande marge de manœuvre pour discuter, au vu des lignes rouges qu'ils posent et des menaces de censure.
Nicolas Dupont-Aignan appelle à la destitution d'Emmanuel Macron
LFI a refusé l'invitation

Ce mercredi, à partir de 9h30, tous les dirigeants de gauche, à l'exception de La France insoumise qui a refusé l'invitation, ainsi que ceux du Rassemblement national vont défiler dans le bureau du nouveau Premier ministre. 

GouvernementSébastien LecornuRNLFI

À suivre aussi

Un enfant meurt tous les 5 jours dans le cadre familial : une campagne de lutte contre les violences infantiles lancée ce mercredi
Nouveau gouvernement : Sébastien Lecornu reçoit ce mercredi le RN et la gauche, sauf LFI qui refuse de le voir
Fin des privilèges au gouvernement : quels anciens Premiers ministres coûtent le plus cher ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités