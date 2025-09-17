Toute l’actu en direct 24h/24
En directNouveau gouvernement : «Sébastien Lecornu est resté très flou, nous sommes restés sur notre faim», regrette Olivier Faure après son entretien avec le Premier ministre

Le Parti socialiste a été reçu à Matignon ce mercredi matin. REUTERS/Abdul Saboor
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
Sébastien Lecornu reçoit ce mercredi ses opposants politiques, à la veille d'une journée importante de mobilisation sociale, sans grande marge de manœuvre pour discuter, au vu des lignes rouges qu'ils posent et des menaces de censure. Suivez notre direct.
En vidéo
«Nous sommes restés sur notre faim», déclare Olivier Faure

Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste (PS), s’est exprimé après avoir échangé avec Sébastien Lecornu à Matignon. «Nous sommes restés sur notre faim», a-t-il déclaré à la presse.

Les lignes rouges du PS

Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste (PS), a réaffirmé sa volonté d'introduire la taxe Zucman, qui viserait les plus riches, et a dressé ses lignes rouges avant sa rencontre avec Sébastien Lecornu à Matignon.

Nicolas Dupont-Aignan appelle à la destitution d'Emmanuel Macron
LFI a refusé l'invitation

Ce mercredi, à partir de 9h30, tous les dirigeants de gauche, à l'exception de La France insoumise qui a refusé l'invitation, ainsi que ceux du Rassemblement national vont défiler dans le bureau du nouveau Premier ministre. 

