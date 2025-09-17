Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste (PS), s’est exprimé après avoir échangé avec Sébastien Lecornu à Matignon. «Nous sommes restés sur notre faim», a-t-il déclaré à la presse.
Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste (PS), a réaffirmé sa volonté d'introduire la taxe Zucman, qui viserait les plus riches, et a dressé ses lignes rouges avant sa rencontre avec Sébastien Lecornu à Matignon.
À Matignon, par esprit républicain, pour rencontrer le Premier ministre.
Nous portons la voix des Français : fin des coupes brutales, mise à contribution des grandes fortunes, hausse du pouvoir d’achat, une vraie transition écologique.
Ce mercredi, à partir de 9h30, tous les dirigeants de gauche, à l'exception de La France insoumise qui a refusé l'invitation, ainsi que ceux du Rassemblement national vont défiler dans le bureau du nouveau Premier ministre.