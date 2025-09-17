Nouveau gouvernement : Sébastien Lecornu reçoit ce mercredi le RN et la gauche, sauf LFI qui refuse de le voir

Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu recevra mercredi les responsables du Parti socialiste, des Écologistes et du Parti communiste, ainsi que le Rassemblement national, dans le cadre de ses consultations en vue de préparer le budget 2026 et d'éviter une censure.

Le nouveau locataire de Matignon poursuit ses consultations. Ce mercredi, le Premier ministre Sébastien Lecornu doit s’entretenir avec le Parti socialiste, les Écologistes, le Parti communiste, ainsi que le Rassemblement national.

Si elles ne comptent pas participer au futur gouvernement, les formations politiques ont accepté d’échanger avec le Premier ministre, en charge de préparer le budget 2026 et d’éviter la censure.

Contactée par Sébastien Lecornu, La France insoumise a décliné une invitation à Matignon. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a d’ores et déjà fait savoir qu’il censurerait le Premier ministre.

Depuis sa nomination le 9 septembre, Sébastien Lecornu a commencé ses consultations avec d'abord les partis de son «socle commun», puis les syndicats et organisations patronales.

Un rendez-vous crucial avec le PS

La rencontre avec le Parti socialiste est primordiale pour Sébastien Lecornu. En effet, le PS pourrait permettre au Premier ministre d’éviter la censure. Les socialistes posent notamment comme conditions un moindre effort d'économies l'année prochaine que ce qu'envisageait François Bayrou et une fiscalité plus forte des plus riches, à travers la taxe sur les très hauts patrimoines élaborée par l'économiste Gabriel Zucman (2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros).

Sébastien Lecornu s'est dit prêt samedi à «travailler sans idéologie» sur les questions «de justice fiscale» et de «répartition de l'effort». Il a cependant déjà indiqué son hostilité à cette taxe Zucman, notamment au fait de taxer le patrimoine professionnel, car c'est, selon lui, «ce qui permet de créer des emplois».