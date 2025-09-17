«Particulièrement violents» : voici les régions où les orages pourraient frapper ce week-end

Après une semaine aux allures estivales, une perturbation orageuse venue de l’océan Atlantique devrait frapper la France ce week-end, touchant principalement le sud-ouest et la pointe bretonne.

Le ciel devrait gronder ce week-end. Après une semaine ensoleillée, la foudre devrait frapper une partie du territoire ce samedi, notamment sur la moitié ouest du pays. La Bretagne et le quart sud ouest seront principalement concernés. Les orages, parfois «particulièrement violents», se déplaceront ensuite vers le centre et le pourtour méditerranéen, annonce Météo-France.

Météo-France

Alors que la journée du vendredi 19 septembre sera la journée la plus chaude de la semaine, avec notamment 26 °C à Marseille, 27 °C à Lille, 28 °C à Paris, 29 °C à Lyon, 30 °C à Bordeaux, 31 °C à Pau ou encore 32 °C à Montluçon, le temps devrait se gâter à partir de ce week-end, avec une dépression orageuse en provenance de l’Atlantique, poussée par des vents parfois violents.

Dégradation de samedi à dimanche

Dans le détail, des orages apparaîtront samedi sur le bassin aquitain, mais aussi sur les Pyrénées, ainsi que sur les hauteurs du massif central. «Samedi, les orages sont dans un premier temps épars et réservés à l’ouest du pays, tandis qu’il fait encore chaud sur la majorité de l’Hexagone, avec des maximales encore voisines de 30 °C sur de nombreuses régions», précise Météo-France.

«Dans la nuit de samedi à dimanche, une dégradation pluvio-orageuse de plus grande ampleur devrait se produire du sud-ouest aux frontières du nord. Elle sera suivie par une masse d’air beaucoup plus frais qui arrive par l’ouest et qui gagnera quasiment tout le pays dimanche. Les pluies orageuses se décaleront ensuite lentement vers l’est du pays, jusque sur le pourtour méditerranéen», détaillent les prévisionnistes.