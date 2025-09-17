Quels sont les départements qui ont changé de nom ?

La présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales s'engage à organiser une consultation en novembre prochain concernant un possible changement de nom de son département. Mais, quels sont ceux qui ont déjà modifié leur appellation par le passé ?

Alors que les Pyrénées-Orientales envisagent un changement de nom, afin notamment de doper le tourisme, seulement sept départements français ont modifié leur appellation depuis 1794.

Ainsi, le Maine-et-Loire (autrefois Mayenne-et-Loire), la Charente-Maritime (Charente-Inférieure), la Seine-Maritime (Seine-Inférieure), la Loire-Atlantique (Loire Inférieure), les Pyrénées-Atlantiques (Basses-Pyrénées), les Alpes de Haute-Provence (Basses-Alpes), et les Côtes-d'Armor (Côtes-du-Nord) ont tous changé de nom au fil du temps.

«Pays catalan» plébiscité

Promesse de sa campagne en 2021, la présidente du département des Pyrénées-Orientales, Hermeline Malherbe, a annoncé le lancement d'une consultation en novembre pour renommer le territoire, visant à stimuler le tourisme et fédérer les habitants autour d'une identité locale commune.

Cette initiative permettra également «d'associer cette consultation autour du nom avec la consultation de comment on voit le département dans 10 ans», a-t-elle expliqué à nos confrères d'Ici Roussillon.

Un cabinet est en cours de recrutement et les modalités du vote populaire restent à définir, mais la consultation pourrait se dérouler sous forme de plusieurs réunions publiques.

D'après un sondage mené l'année dernière par le France Bleur Roussillon, 56 % des participants souhaitaient rebaptiser le département «Pays catalan», tandis que 18 % préféraient conserver l'appellation Pyrénées-Orientales.