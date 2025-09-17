Sondage : 60% des Français favorables à l'arrêt total des régularisations de sans-papiers

Selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le Journal du Dimanche paru ce mercredi, 60% des Français sont favorables à un arrêt des régularisations de sans-papiers en France.

Au cœur du débat ces derniers mois, la question de l’immigration demeure centrale en France. Dans le cadre du budget 2026, un décret, concernant la réforme de l'aide médicale d'État (AME) pour les étrangers sans papiers, fait, par exemple, partie des pistes pour réaliser des économies.

60 % des Français, questionnés ce mercredi dans un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, sont même prêts à aller plus loin en se disant favorables à un arrêt total des régularisations des sans-papiers en France. Cette proportion est légèrement plus élevée qu’à la fin février, où un sondage identique donnait 59 % d’opinions favorables à cette idée.

A ce sujet, 62 % des hommes sondés se disent aujourd'hui en accord avec cette proposition contre 57 % des femmes questionnées. La différence est encore plus marquée d’un point de vue des catégories socio-professionnelles avec 65 % des inactifs approuvant la mesure, contre 59 % des CSP – et 54 % des CSP +.

Seuls les 18-24 ans sont majoritairement défavorables (60 % de «non») à cette éventuelle mesure, alors que la tendance s’inverse chez les sondés âgés de plus de 25 ans avec plus de 60 % d’opinions favorables pour chaque tranche d’âge sondée.

Une adhésion de la droite et du centre

Sur le volet politique, la proposition d’arrêter totalement les régularisations de sans-papiers en France répond au schéma classique, à savoir une opposition marquée de la gauche, un sentiment mitigé de Renaissance et une adhésion forte à droite de l’échiquier politique.

Les sondés proches du Parti Socialiste revendiquent largement leur opposition (73 % de «non»), suivis des sympathisants des Écologistes (69%) et de LFI (62%).

A l’inverse, les partisans de Renaissance sont majoritairement favorables (53 % de «oui») à l’idée d’un arrêt total des régularisations de sans-papiers. Cette proposition est accueillie avec enthousiasme par 76 % de sympathisants du RN et par 78 % de personnes proches de LR.

* Sondage réalisé les 16 et 17 septembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.