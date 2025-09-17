Un enfant meurt tous les 5 jours dans le cadre familial : une campagne de lutte contre les violences infantiles lancée ce mercredi

En France, c’est un enfant qui meurt tous les cinq jours dans le cadre familial. Face à cette situation dramatique, le gouvernement lance ce mercredi une large campagne de lutte contre les violences faites aux enfants.

Briser un tabou encore trop présent. Ce mercredi 17 septembre, le gouvernement lance une campagne de sensibilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants. Cette dernière doit durer jusqu’au 26 octobre prochain.

Selon les chiffres avancés par le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, en charge de cette campagne, 58% des Français estiment que parler des violences infantiles est encore quelque chose de tabou.

Pour remédier à ce constat alarmant, la campagne du gouvernement a pour but de sensibiliser en faisant connaître le 119, numéro national d’appel et site web de l’enfance en danger aussi bien auprès des enfants que des adultes.

En effet, comme le rappelle le ministère, le but est «d’inciter les adultes à agir en cas de doute ou de suspicion de violence». A l’heure actuelle, «seuls 33% des témoins (Ndlr. de violence contre un enfant) font appel à la police, et 18 % à un numéro d’urgence.»

Des violences multiples

Il faut également noter que 74% des personnes interrogées dans une enquête menée par le ministère en 2025, ont déclaré avoir du mal à identifier les situations de violences faites aux enfants.

Pourtant, ces dernières sont multiples. Elles peuvent être physiques, mais aussi sexuelles, psychologiques et liées à des négligences graves comme l’absence de soins, de nourriture ou de sécurité affective.

Selon un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales paru en 2019, un enfant décède tous les cinq jours dans le cadre familial, du fait de ces violences. Par ailleurs, en 2023, le numéro d’urgence et le site ont reçu 37.217 sollicitations.

Pour rappel, le 119, que cela soit le numéro de téléphone ou le site Internet peut être utilisé par tous, adultes témoins de violences ou soupçonnant ces dernières ou enfants victimes.