Accord de non-censure : de combien de députés dispose le groupe socialiste à l’Assemblée nationale ?

Le Premier ministre Sébastien Lecornu poursuit ses négociations avec les forces politiques représentées au Parlement. Soucieux de ne pas être censuré dès l’examen du budget, le locataire de Matignon aura besoin des députés socialistes à l’Assemblée nationale, qui disposent d’un rôle central dans les calculs.

Le choix du Parti socialiste semble crucial pour Sébastien Lecornu. Nommé depuis plus d’une semaine à Matignon, le nouveau Premier ministre a multiplié les consultations avec les chefs des partis représentés au Parlement. Des échanges qui ont pour objectif de trouver des compromis, afin d’éviter une censure lors de l’examen du budget pour l’année 2026.

Si certaines formations politiques ont d’ores et déjà fermé la porte à l’ancien ministre des Armées, à l’image de La France insoumise, celui-ci tente de trouver un accord de non-censure avec le Parti socialiste.

Le Premier ministre ne pourra obtenir davantage de la part du parti d’Olivier Faure, qui a assuré à plusieurs reprises qui ne participera pas à un gouvernement composé «de macronistes».

Un nombre suffisant de députés

Afin de ne pas être censuré, Sébastien Lecornu devra bénéficier de la non-censure du Parti socialiste. Lors des négociations, le PS entend ainsi pousser le Premier ministre à taxer davantage les profits des grandes fortunes, par le biais de la «taxe Zucman».

Pour rappel, pour censurer le chef du gouvernement, une majorité absolue de 289 députés est requise. Un chiffre largement atteignable si on additionne les voix des élus communistes (17), écologistes (38), de LFI (71), des indépendants de LIOT (23), du Rassemblement national (123), de l’UDR (15) et du Parti socialiste (66). Une coalition de 353 sièges qui coûterait ainsi au Premier ministre son poste.

En revanche, Sébastien Lecornu pourrait, comme François Bayrou, éviter une censure en cas d’abstention des 66 députés socialistes et de quelques élus du groupe LIOT, lui permettant de passer un budget pour l’année 2026.

Olivier Faure «sur sa faim»

Ce mercredi, le patron du PS Olivier Faure est ressorti «sur sa faim» de son entretien avec le Premier ministre Sébastien Lecornu, resté selon lui «très flou sur ses intentions».

«Pour l'instant, nous sommes restés sur notre faim et nous verrons bien ce qu'il a à nous dire dans les prochains jours», a déclaré le premier secrétaire du PS, à l'issue de sa première rencontre à Matignon, qui a duré près de deux heures.

Si Sébastien Lecornu était «là pour refaire François Bayrou, les mêmes causes produiraient les mêmes effets et nous censurerions dès la déclaration de politique générale», que prononce chaque nouveau Premier ministre, a-t-il prévenu à la veille d'une importante journée de mobilisation syndicale.