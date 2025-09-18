Affaire Thomas Legrand-Patrick Cohen : un huissier de justice confirme que les rushs de L'Incorrect sont «conformes» aux propos publiés

Le magazine L'Incorrect a indiqué mercredi avoir fait constater par huissier que les images de la rencontre entre les journalistes Thomas Legrand et Patrick Cohen et des responsables socialistes étaient «conformes aux propos» qu'il a publiés.

Un nouveau rebondissement dans une affaire qui a scandalisé l’opinion publique. Accusé lundi par Patrick Cohen d’avoir tronqué la vidéo montrant ce dernier et son collègue Thomas Legrand en plein échange officieux avec des cadres du PS, le magazine L’Incorrect, à l’origine de sa diffusion le 5 septembre, a indiqué mercredi avoir fait constater par huissier les images de la rencontre.

L'Incorrect, par la voie de sa directrice de la communication Juliette Briens, a publié sur X les conclusions d'un commissaire de justice qu'il avait saisi. Ce dernier «atteste de la conformité des propos rapportés» sur le site du magazine le 5 septembre.

🚨[COMMUNIQUÉ 1/2]



Face aux accusations complotistes de Patrick Cohen et Thomas Legrand, L’Incorrect publie les conclusions du commissaire de Justice constatant que les « rush » (fichiers sources) sont conformes aux propos publiés.



— Juliette Briens (@JulietteBriens) September 17, 2025

«Nous avons fait constater que les rushes étaient conformes à ce qu'on a publié, qu'il n'y a pas de propos inversés, qu'il n'y a pas de propos qu'on leur fait dire qu'ils ne disent pas», a affirmé mercredi le directeur de la rédaction du média, Arthur de Watrigant.

S'il y a bien eu «des points de montage» dans la vidéo, comme l'a dit Patrick Cohen, ils correspondent «à des moments de latence» ou des mots qui sont «inaudibles», a poursuivi ce dernier.

Un extrait sans coupe publié par L’Incorrect

Ce lundi, le journaliste Patrick Cohen avait demandé par voie d'huissier les rushes de cette vidéo. «L'une des séquences qui a été mise en ligne, d'une durée d'1m12, a été coupée à dix reprises: dix points de montage qui sont visibles à l’œil nu», avait assuré ce dernier pour sa défense.

Face à cette accusation, Juliette Briens a relayé dans un second tweet la vidéo sans coupe de l’échange, d’une durée de 2 minutes et 15 secondes, où les deux journalistes et les deux hommes politiques affiliés au PS évoquent une ligne «sans Jean-Luc Mélenchon et sans Gabriel Attal» en vue de la présidentielle 2027.

🚨[ COMMUNIQUÉ 2/2 ] : « Exactement ! Sans Mélenchon, et sans Attal ! »



Par ailleurs, puisque Patrick Cohen insiste vraiment, L’Incorrect publie le « rush » mis en cause (« stratégie Glucksmann ») sans aucune coupe.



— Juliette Briens (@JulietteBriens) September 17, 2025

Diffusée début septembre par L'Incorrect, la vidéo à l’origine de la polémique, filmée en juillet dans un restaurant parisien, montre Thomas Legrand, chroniqueur à Libération et France Inter, et Patrick Cohen, qui intervient sur France Inter et France 5 (France Télévisions), échanger avec deux responsables du Parti socialiste.

Au cours de cette discussion, où est aussi évoquée la stratégie de la gauche en vue de la présidentielle de 2027, Thomas Legrand a déclaré : «Nous, on fait ce qu'il faut pour (Rachida) Dati, Patrick (Cohen) et moi».

La séquence a valu aux deux journalistes des accusations de connivence avec le PS et de parti pris à l'encontre de la ministre de la Culture sortante. Thomas Legrand a renoncé à son émission dominicale sur France Inter, mais continuera d'intervenir à l'antenne.