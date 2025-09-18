Environ 11% des agents de la fonction publique d'Etat étaient en grève jeudi à l'appel d'une intersyndicale large, principalement dans l'Education nationale, selon les chiffres du ministère de la Fonction publique à la mi-journée.

Le taux de grévistes (10,95% sur un total de 2,5 millions d'agents) est plus de deux fois supérieur à celui du 10 septembre à l'appel du mouvement "Bloquons tout" (4,58% sur l'ensemble de la journée).

Jeudi, à la différence du 10 septembre, l'ensemble des huit organisations syndicales représentatives dans la fonction publique ont appelé à la grève et à participer aux manifestations. Dans les autres volets de la sphère publique, 5,63% d'agents sont en grève dans la fonction publique territoriale (qui regroupe près de 2 millions d'agents) et environ autant dans la fonction publique hospitalière, avec 5,6% d'agents en grève (sur 1,2 million d'agents).