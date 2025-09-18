Toute l’actu en direct 24h/24
Grève du 18 septembre : la police annonce 15 interpellations à 9h

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Une forte mobilisation est attendue ce jeudi 18 septembre en marge d'un mouvement social fortement suivi, notamment dans les transports en commun. Des manifestations d'ampleur sont également prévues, avec un important dispositif de sécurité déployé. Suivez notre direct.
Déclaration
La gauche appelle à la création d'un «rapport de force» avec Emmanuel Macron

La gauche a appelé jeudi, à l'occasion de la journée d'action intersyndicale contre les mesures budgétaires annoncées cet été, à "créer un rapport de force" avec la politique macroniste, tout en mettant en garde contre l'exploitation que pourrait faire le gouvernement d'éventuelles violences. 

"C'est un moment très important (...) avec des Françaises et des Français qui ont le sentiment d'avoir voté, d'avoir déjà manifesté et de n'avoir jamais été entendus, et qui donc, là, cherchent à créer un rapport de force avec le gouvernement", a estimé le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, sur TF1.

Alerte
15 interpellations à 9h

Depuis le début de la matinée, 107 événements sont recensés sur le territoire, ainsi que 63 blocages en cours, 5880 manifestants, et 6 déblocages. Il y a également eu 15 interpellations et 2 gardes à vue.

Que risquent les casseurs ?

Laurent Nunez est «très inquiet». A l'approche de la journée de grève du 18 septembre, le préfet de police de Paris a dit craindre la présence de nombreux casseurs dans le cortège syndical qui doit s'élancer dans la capitale. L'interpellation et la sanction de tels individus est souvent délicate.

En effet, avant d'espérer les punir, les casseurs doivent avant tout être identifiés et arrêtés. La loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public dans les manifestations, surnommée loi anticasseurs, est censée faciliter la tache des forces de l'ordre.

Article complet à lire ici.

En vidéo
«Nous attendons des milliers d'individus dangereux», déclare Bruno Retailleau
Grève

