La gauche a appelé jeudi, à l'occasion de la journée d'action intersyndicale contre les mesures budgétaires annoncées cet été, à "créer un rapport de force" avec la politique macroniste, tout en mettant en garde contre l'exploitation que pourrait faire le gouvernement d'éventuelles violences.

"C'est un moment très important (...) avec des Françaises et des Français qui ont le sentiment d'avoir voté, d'avoir déjà manifesté et de n'avoir jamais été entendus, et qui donc, là, cherchent à créer un rapport de force avec le gouvernement", a estimé le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, sur TF1.