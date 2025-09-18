La gauche a appelé jeudi, à l'occasion de la journée d'action intersyndicale contre les mesures budgétaires annoncées cet été, à "créer un rapport de force" avec la politique macroniste, tout en mettant en garde contre l'exploitation que pourrait faire le gouvernement d'éventuelles violences.
"C'est un moment très important (...) avec des Françaises et des Français qui ont le sentiment d'avoir voté, d'avoir déjà manifesté et de n'avoir jamais été entendus, et qui donc, là, cherchent à créer un rapport de force avec le gouvernement", a estimé le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, sur TF1.
Depuis le début de la matinée, 107 événements sont recensés sur le territoire, ainsi que 63 blocages en cours, 5880 manifestants, et 6 déblocages. Il y a également eu 15 interpellations et 2 gardes à vue.
Laurent Nunez est «très inquiet». A l'approche de la journée de grève du 18 septembre, le préfet de police de Paris a dit craindre la présence de nombreux casseurs dans le cortège syndical qui doit s'élancer dans la capitale. L'interpellation et la sanction de tels individus est souvent délicate.
En effet, avant d'espérer les punir, les casseurs doivent avant tout être identifiés et arrêtés. La loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public dans les manifestations, surnommée loi anticasseurs, est censée faciliter la tache des forces de l'ordre.
«Les consignes, c'est d'abord de protéger les manifestants et c'est d'être très réactif, mobile, d'aller au contact dès lors qu'il y a eu des dégradations, des atteintes aux biens, aux personnes. On sera intraitable, implacable», promet Bruno Retailleau pic.twitter.com/g3xzyKXxOG
— CNEWS (@CNEWS) September 18, 2025