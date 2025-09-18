Une forte mobilisation est attendue ce jeudi 18 septembre en marge d'un mouvement social fortement suivi, notamment dans les transports en commun. Des manifestations d'ampleur sont également prévues, avec un important dispositif de sécurité déployé. Suivez notre direct.
En vidéo
«Nous attendons des milliers d'individus dangereux», déclare Bruno Retailleau
«Les consignes, c'est d'abord de protéger les manifestants et c'est d'être très réactif, mobile, d'aller au contact dès lors qu'il y a eu des dégradations, des atteintes aux biens, aux personnes. On sera intraitable, implacable», promet Bruno Retailleau pic.twitter.com/g3xzyKXxOG
— CNEWS (@CNEWS) September 18, 2025