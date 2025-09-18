Toute l’actu en direct 24h/24
En directGrève du 18 septembre : «Nous attendons des milliers d'individus dangereux», annonce Bruno Retailleau

Bruno Retailleau a déclaré s'attendre à la présence de plusieurs milliers d'«individus dangereux». [Gonzalo Fuentes/Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Une forte mobilisation est attendue ce jeudi 18 septembre en marge d'un mouvement social fortement suivi, notamment dans les transports en commun. Des manifestations d'ampleur sont également prévues, avec un important dispositif de sécurité déployé. Suivez notre direct.
En vidéo
«Nous attendons des milliers d'individus dangereux», déclare Bruno Retailleau
GrèveMouvement social

En directGrève du 18 septembre : le préfet de police de Paris se dit «très inquiet» de la présence de nombreux casseurs

