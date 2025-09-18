Grève du 18 septembre : que risquent les casseurs ?

Le préfet de police de Paris s'inquiète de voir le cortège parisien de manifestants investi par des casseurs ce jeudi 18 septembre. Mais dans les faits, il est bien souvent difficile de sanctionner ces individus.

Laurent Nunez est «très inquiet». A l'approche de la journée de grève du 18 septembre, le préfet de police de Paris a dit craindre la présence de nombreux casseurs dans le cortège syndical qui doit s'élancer dans la capitale. L'interpellation et la sanction de tels individus est souvent délicate.

En effet, avant d'espérer les punir, les casseurs doivent avant tout être identifiés et arrêtés. La loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public dans les manifestations, surnommée loi anticasseurs, est censée faciliter la tache des forces de l'ordre.

Elle prévoit justement que le fait de dissimuler volontairement ou partiellement son visage afin de ne pas être identifié au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique est considéré comme un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

Des preuves difficiles à fournir

En ce qui concerne les dégâts matériels causés par les casseurs, le texte permet à l'Etat de se retourner contre les auteurs en s'appuyant sur le principe du «casseur payeur». De tels faits peuvent aussi conduire à des peines de prison, la difficulté étant de pouvoir apporter des preuves formelles que la personne incriminée est impliquée dans ces dégradations.

A titre d'exemple, après les débordements en marge de la victoire du PSG en Ligue des champions, au mois de mai, certains suspects ont été relaxés car le tribunal a estimé que «les éléments n'étaient pas suffisants pour établir les faits de violences».

D'après un bilan judiciaire établi à l'époque par Europe 1, moins de 5% des près de 500 interpellations réalisées ce soir-là ont mené à une condamnation. La plus grosse peine enregistrée s'élevait à 15 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, mais la majeure partie des sanctions relevait plutôt du travail d'intérêt général, d'amendes ou de prison avec sursis.