Quelque 17,06% d'enseignants sont grévistes jeudi, dans le cadre de la journée de mobilisation visant à peser sur les choix budgétaires du nouveau Premier ministre, selon le ministère de l'Education, des chiffres bien inférieurs à ceux des syndicats.

Dans le détail, 17,48% des enseignants sont grévistes dans le premier degré et 16,78% dans le second degré (collèges et lycées), selon les chiffres du ministère. Le taux de grévistes s'élève à 14,16% en moyenne en ajoutant les autres types de personnels, indique-t-il.