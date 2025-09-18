Toute l’actu en direct 24h/24
En directGrève du 18 septembre : trois blessés, dont un policier, par un tir de mortier à Lyon

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Une forte mobilisation est attendue ce jeudi 18 septembre en marge d'un mouvement social fortement suivi, notamment dans les transports en commun. Alors que les autorités craignaient des violences, à la mi-journée, 94 personnes avaient été interpellées dans le pays. Suivez notre direct.
75 blocages complets ou partiels de lycées, selon le ministère

Quelque 23 lycées ont été complètement bloqués et des blocages filtrants ont été mis en place devant 52 autres établissements jeudi matin dans le cadre de la journée de mobilisation destinée à peser sur les choix budgétaires du nouveau Premier ministre, a annoncé le ministère de l'Education à la mi-journée.

94 interpellations, dont 15 à Paris, à la mi-journée

A la mi-journée, 94 personnes avaient été interpellées, dont 15 à paris. Et 32 gardes à vue sont en cours. 

Des manifestants ont réussi à s'introduire dans le ministère de l'Economie et des Finances

A 12h, plusieurs manifestants qui se trouvaient Gare de Lyon sont parvenus à s'introduire dans la cour du ministère de l'Economie tout proche. A 12H25, les protestataires sortaient spontanément, sans aucune dégradation. 

Lyon : 3 blessés, dont un policier

Trois personnes, dont un policier, ont été blessées par un tir de mortier à Lyon. 

17,06% d'enseignants grévistes, selon le ministère de l'Education nationale

Quelque 17,06% d'enseignants sont grévistes jeudi, dans le cadre de la journée de mobilisation visant à peser sur les choix budgétaires du nouveau Premier ministre, selon le ministère de l'Education, des chiffres bien inférieurs à ceux des syndicats. 

Dans le détail, 17,48% des enseignants sont grévistes dans le premier degré et 16,78% dans le second degré (collèges et lycées), selon les chiffres du ministère. Le taux de grévistes s'élève à 14,16% en moyenne en ajoutant les autres types de personnels, indique-t-il.

Les actions sont à ce stade «moins intenses que prévu», selon Bruno Retailleau

Les actions ont été à ce stade "moins intenses que prévu", a affirmé jeudi le ministre démissionnaire de l'Intérieur Bruno Retailleau lors d'un point presse à la mi-journée portant sur la journée de mobilisation sociale.

76 interpellations et 26 gardes à vue

A 11h, 202 événements sont recensés sur l’ensemble du territoires, 94 blocages en cours, 11.300 manifestants, ⁠9 déblocages, 76 interpellations et 26 gardes à vue, selon les chiffres communiqués par la police. Un policier a été blessé.

Bruno Retailleau s'est exprimé depuis la cellule interministérielle de crise
La gauche appelle à la création d'un «rapport de force» avec Emmanuel Macron

La gauche a appelé jeudi, à l'occasion de la journée d'action intersyndicale contre les mesures budgétaires annoncées cet été, à "créer un rapport de force" avec la politique macroniste, tout en mettant en garde contre l'exploitation que pourrait faire le gouvernement d'éventuelles violences. 

"C'est un moment très important (...) avec des Françaises et des Français qui ont le sentiment d'avoir voté, d'avoir déjà manifesté et de n'avoir jamais été entendus, et qui donc, là, cherchent à créer un rapport de force avec le gouvernement", a estimé le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, sur TF1.

15 interpellations à 9h

Depuis le début de la matinée, 107 événements sont recensés sur le territoire, ainsi que 63 blocages en cours, 5880 manifestants, et 6 déblocages. Il y a également eu 15 interpellations et 2 gardes à vue.

Que risquent les casseurs ?

Laurent Nunez est «très inquiet». A l'approche de la journée de grève du 18 septembre, le préfet de police de Paris a dit craindre la présence de nombreux casseurs dans le cortège syndical qui doit s'élancer dans la capitale. L'interpellation et la sanction de tels individus est souvent délicate.

En effet, avant d'espérer les punir, les casseurs doivent avant tout être identifiés et arrêtés. La loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public dans les manifestations, surnommée loi anticasseurs, est censée faciliter la tache des forces de l'ordre.

Article complet à lire ici.

«Nous attendons des milliers d'individus dangereux», déclare Bruno Retailleau
