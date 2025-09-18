«La consigne c'est d'aller au contact» : avant la mobilisation de ce jeudi, le ministre démissionnaire de l'Intérieur Bruno Retailleau met en garde les casseurs

«La consigne c'est d'aller au contact», a prévenu ce jeudi matin à Paris le ministre démissionnaire de l'Intérieur Bruno Retailleau venu apporter son soutien aux forces de l'ordre alors que les autorités redoutent la présence de casseurs dans le cortège de la manifestation contre les coupes budgétaires prévues par le gouvernement.
