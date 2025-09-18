Toute l’actu en direct 24h/24
«La consigne c'est d'aller au contact» : avant la mobilisation de ce jeudi, le ministre démissionnaire de l'Intérieur Bruno Retailleau met en garde les casseurs

«La consigne c'est d'aller au contact», a prévenu ce jeudi matin à Paris le ministre démissionnaire de l'Intérieur Bruno Retailleau venu apporter son soutien aux forces de l'ordre alors que les autorités redoutent la présence de casseurs dans le cortège de la manifestation contre les coupes budgétaires prévues par le gouvernement.

Grève du 18 septembre : métro, RER, bus, tramways... Voici les prévisions de trafic ligne par ligne dans les transports en commun ce jeudi
En directGrève du 18 septembre : le préfet de police de Paris se dit «très inquiet» de la présence de nombreux casseurs
Grève du 18 septembre : transports, écoles, pharmacies... A quoi faut-il s'attendre ?

