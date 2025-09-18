Toute l’actu en direct 24h/24
«La loi doit être absolument changée» : la remise en liberté de 4 suspects dans l'affaire du policier tabassé à Tourcoing ulcère Gérald Darmanin

Gérald Darmanin a plaidé en faveur d'un durcissement de la loi. [Pascal POCHARD-CASABIANCA / AFP]
Par CNEWS
Le ministre démissionnaire de la Justice Gérald Darmanin a appelé ce jeudi à instaurer des peines minimales en cas de violences sur les forces de l’ordre. Une sortie qui fait suite à la remise en liberté des individus arrêtés il y a quelques jours pour avoir tabassé un policier à Tourcoing.

Ce jeudi, Gérald Darmanin a dénoncé la remise en liberté des individus arrêtés le 13 septembre dernier après le passage à tabac d’un policier à Tourcoing (Nord), le 11 septembre. En effet, quatre des cinq personnes impliquées dans cette violente agression ont été libérées, dont un majeur placé sous contrôle judiciaire. 

A la suite de cette annonce, le ministre démissionnaire de la Justice a pointé du doigt une «loi obsolète et plus à la hauteur de la violence de la société». Il a ainsi appelé à la mise en place de «peines minimales de prison ferme effectuées immédiatement avec mandat de dépôt pour tous ceux qui s’en prennent aux policiers, gendarmes, douaniers, policiers municipaux, pompiers, soignants, agents pénitentiaires, élus locaux, greffiers ou magistrats».

La libération des suspects a également été fustigée par Bruno Retailleau. Le ministre démissionnaire de l’Intérieur a dit avoir «compris l’incompréhension d’un certain nombre de policiers», appelant à un renforcement de la justice. 

Des Français favorables à des peines de prison 

L’instauration de peines minimales est sollicitée par une majorité de la population. Un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, révèle, ce vendredi, que 81% des Français sont favorables à la condamnation à des peines de prison automatiques pour les agresseurs de policiers. 

Gérald Darmanin avait déjà proposé l’instauration de «peines minimales pour les agresseurs de policiers, de gendarmes, de pompiers ou du personnel médical». Une mesure soutenue par Bruno Retailleau, le président des Républicains et ministre de l’Intérieur démissionnaire, mais aussi au programme électoral du Rassemblement national depuis des années.

