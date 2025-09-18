Statut des maires : comment Sébastien Lecornu pourrait le faire évoluer

Moins de deux semaines après sa nomination à Matignon, Sébastien Lecornu a adressé une lettre aux maires de France. Alors que se dessinent les municipales de 2026, leurs pouvoirs pourraient par la suite évoluer.

«Je tiens à vous adresser un message de soutien et de volonté», c’est par ces mots que commence la lettre adressée par le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu aux 35.000 maires de France. Dans cette missive, le locataire de Matignon fait état des difficultés rencontrées par les édiles : «Je mesure, pour bien les connaître, les difficultés des missions qui vous sont confiées. Alors que la fin de votre mandat approche, débuté dans l'épreuve pandémique de la Covid-19, je veux aussi vous remercier pour votre engagement», écrit l’ancien maire de Vernon (Eure).

Il souligne ensuite le rôle des élus locaux au quotidien auprès des Français : «Les Françaises et les Français attendent beaucoup de leurs élus, locaux comme nationaux. Ces attentes se transforment parfois en colère et je veux vous remercier d'y faire face chaque jour avec empathie et sens du devoir.»

Un grand acte de décentralisation annoncé

Après ces mots de soutien et de reconnaissance, le Premier ministre annonce des engagements, encore à préciser concrètement. Il souhaite d’abord une plus juste reconnaissance de l’engagement des maires en tant qu’agents de l’État, à inscrire dans les textes budgétaires pour 2026. Il s’engage également à faire aboutir avant les élections municipales de mars 2026 une loi portant création d'un statut de l'élu local, dont les contours ne sont pas encore détaillés. Pour «reconnaître votre engagement au service de nos concitoyens», précise-t-il.

Enfin, Sébastien Lecornu promet de présenter au Parlement un «grand acte de décentralisation», afin de «définir précisément les compétences de chacun et éviter la dilution des responsabilités». L'objectif ? «Garantir un service public efficace, de proximité et adapté aux besoins de nos concitoyens et aux exigences de nos finances publiques.»