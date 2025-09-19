«Anne Hidalgo est une flambeuse, tout le monde le sait, le problème c'est qu'elle fait ça avec notre argent», s'insurge Sébastien Lignier

«Anne Hidalgo est une flambeuse, tout le monde le sait, le problème c'est qu'elle fait ça avec notre argent», s'est insurgé le journaliste Sébastien Lignier, ce vendredi dans l'émission L'Heure des Pros 2 Week-End sur CNEWS, revenant notamment sur la facture téléphonique de 30.000 euros de la maire de Paris durant le repérage des épreuves de surf des Jeux olympiques de Paris 2024 à Tahiti.