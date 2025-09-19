Antisémitisme : 31% des 18-24 ans estiment qu'il est légitime de s'en prendre aux Français juifs au nom du conflit à Gaza, selon un sondage

Dans un sondage de l'Ifop commandé par le Conseil représentation des institutions juives de France (Crif) et récemment dévoilé, on apprend que 31% des 18-24 ans estiment qu'il est légitime de s'en prendre aux Français juifs, au nom du conflit en cours à Gaza.

Une consultation dont certains résultats semblent préoccupants. A l'appel du Crif, l'institut de sondage Ifop s'est penché sur la question de l’antisémitisme dans l'Hexagone, dans un moment où l'actualité internationale prend le pas sur les affaires du pays.

En effet, selon cette consultation, on constate que 31% des répondants de la tranche d'âge 18-24 ans estiment qu'il est légitime de s'en prendre aux Français juifs, au nom du actuel observé à Gaza.

Plus généralement, pas moins de 19% des Français interrogés par l'Ifop partagent cette opinion. Autre résultat frappant dans ce sondage : pour 68% des Français, les actes antisémites constituent une menace sérieuse pour les Français de confession juive mais également pour la société dans son ensemble.

29% des français favorables à une reconnaissance immédiate de la palestine

Alors qu'Emmanuel Macron a fait savoir qu'il comptait reconnaître officiellement l'Etat palestinien lors de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2025, les sondés ont aussi été interrogés sur le sujet.

Et pour 7 Français sur 10 (71%), cet acte ne doit pas intervenir avant la libération des otages israéliens, retenus à Gaza par les terroristes du Hamas et ne doit pas être immédiate.

Plus précisément, 38% d'entre eux souhaitent que cette reconnaissance soit faite après la libération de personnes violemment détenues, tandis que pour 33%, aucune reconnaissance de l'Etat palestinien ne doit être faite à court terme.

Enfin, toujours dans ce sondage Ifop commandé par le Conseil représentation des institutions juives de France, on note que seulement 29% des personnes interrogées sont favorables à une reconnaissance immédiate.

Le chiffre augmente considérablement chez les sondés proches des idées insoumises, avec 78% de oui.