«Black Metal Blitzkrieg V2» : un festival clandestin lié à la mouvance néonazie interdit dans l'Est de la France

Le festival clandestin «Black Metal Blitzkrieg V2» prévu ce week-end et dont le lieu exact est encore obscur, a été interdit par le préfet du Grand Est dans l’ensemble de la zone est du pays. Le rassemblement serait lié à la mouvance néonazie.

Un rassemblement musical qui inquiète les autorités. Les régions Grand Est et de Bourgogne-Franche-Comté ont interdit sur l’ensemble de leurs territoires le festival clandestin «Black Metal Blitzkrieg V2», qui doit avoir lieu ces samedi 20 et dimanche 21 septembre dans un lieu encore inconnu.

Ce festival avait été originellement interdit dans le seul département de la Meuse, le préfet du Grand Est, Jacques Witkowski, a demandé l’élargissement de cette interdiction à l’ensemble de la zone Est entre vendredi 19 septembre et lundi 22 septembre «compte tenu du déplacement possible de ce festival à l'échelle de la Zone».

La première interdiction prononcée lundi 15 septembre dans la Meuse l’avait été «considérant le caractère raciste, antisémite et néonazi» du festival «Black Metal Blitzkrieg V2», qui rassemble plusieurs groupes connus pour leur appartenance à la mouvance néonazie.

Si l’ensemble du territoire était soumis à une surveillance et à des contrôles accrus, la Meuse serait particulièrement scrutée par les autorités et notamment la commune de Combres-sous-les-Côtes. En effet, selon plusieurs médias, dont France 3, c’est dans ce village que le groupuscule néonazi des Hammerskins a installé son «quartier général» dans un hangar agricole, dénommé la «Taverne de Thor».

Des paroles rendant gloire aux aryens

En juin 2024, quelque 300 néo-nazis venus de plusieurs pays européens s'y étaient rassemblés pour un tournoi de MMA (arts martiaux mixtes), en «exhibant publiquement des drapeaux et des sigles nazis illégaux», comme l'avait alors raconté une conseillère départementale.

Dans les faits, le «Black Metal Blitzkrieg V2» présente des groupes de NSBM, un sous-genre de la musique métal, qui a comme inspiration les idéologies aryennes et païennes mais également antisémites, antichrétiennes ou suprémacistes.

Parmi les groupes attendus, le groupe allemand Nordglanz, qui déplore la défaite du IIIe Reich d’Hitler mais aussi le groupe finlandais Goatmoon, qui chante dans son titre Sang Pur : «Je suis le porteur de l'Holocauste total. Bientôt, ce monde sera pur. Satan, bénis mon âme aryenne. Avec ta puissance et ta force.»

Des paroles et une idéologie que partagent d’autres têtes d’affiche de «Black Metal Blitzkrieg V2», le groupe italien Frangar ou le groupe polonais Sunwheel, connus pour leur paroles sans équivoques et répréhensibles par la loi.